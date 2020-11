Berlin Kreuzberg: Mann auf der Straße angeschossen

Kurz darauf fanden Polizisten den Fluchtwagen in der Nähe des Tatortes an der Johanniterstraße.

Berlin. An der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße in Berlin-Kreuzberg sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde dabei ein 29-Jähriger schwer verletzt. Drei Vermummte sollen sich gegen 21.40 Uhr dem Mann vor einem Back-Shop genähert und mehrere Schüsse auf ihn abgegeben haben.

Sie sollen zunächst mit einem in der Nähe geparkten Auto geflüchtet sein. Kurz darauf fanden Polizisten den Wagen in der Nähe des Tatortes an der Johanniterstraße. Die Insassen des Autos liefen dann zu Fuß vermutlich in Richtung Zossener Straße. Sie sind weiter auf der Flucht.

Angehörige sollen den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht haben, wie die Feuerwehr der Berliner Morgenpost sagte. Dort wurde er notoperiert und wird intensivmedizinisch behandelt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es seitens der Polizei.

Der Hintergrund des Angriffs ist zurzeit noch völlig unklar. Eine Mordkommission prüft, ob ein Streit zwischen Mitgliedern von arabischen Clans Anlass für die Tat war. Die Beamten sicherten bis zum Samstagmorgen Spuren.

