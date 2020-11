Spandau: Mann überfährt versehentlich die eigene Frau

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 25. November.

+++ Mann überfährt versehentlich die eigene Frau +++

In Spandau hat am Dienstagabend ein 71-Jähriger beim Rangieren seine 64 Jahre alte Ehefrau überfahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen 17 Uhr in der Kurstraße einparken. Da es ihm jedoch nicht gelang, bat er seine Frau ihn einzuweisen. Er fuhr erst rückwärts, wollte dann noch einmal korrigieren, fuhr vorwärts, übersah hierbei nach eigenen Angaben seine Frau und fuhr sie an. Die 64-Jährige stürzte und wurde im Bereich des Unterschenkels von dem Wagen überrollt. Die Frau erlitt Schürfwunden und vermutlich eine Fraktur des Unterschenkels. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

+++ Imbiss-Mitarbeiter mit Beil attackiert - Festnahme +++

In Buckow hat ein Mann am Dienstagabend das Mobiliar und die Fenster eines Imbisses zerstört und die Mitarbeitenden mit einem Beil attackiert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der mit einer Schreckschusspistole bewaffnete 43-Jährige gegen 18 Uhr mit einem Beil die Fensterfront des Geschäfts in der Rudower Straße eingeschlagen und das Mobiliar zerstört haben. Anschließend soll er über einen Seiteneingang in den Imbiss gelangt sein, beschädigte dort die Einrichtung des Geschäftes und soll einen der beiden Mitarbeiter im Alter von 29 Jahren mit dem Beil verletzt haben. Den 27 Jahre alten Kollegen soll der Tatverdächtige anschließend mit der Waffe bedroht haben.

Beide Mitarbeiter flüchteten aus dem Laden auf die Terrasse, wo sie der Tatverdächtige kurz darauf mit dem Beil attackiert und an den Händen verletzt haben soll. Erst als weitere Zeugen hinzukamen, ließ der Mann ab und flüchtete in Richtung Kormoranweg. Einsatzkräfte nahmen den 43-Jährigen dort fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Beide Mitarbeiter des Imbisses wurden bei den Angriffen des Mannes leicht verletzt, der 29-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ein Fachkommissariat prüft, ob möglicherweise finanzielle Streitigkeiten der Grund für die Tat waren.

+++ Lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt +++

Ein 41-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Marzahn bei einem Streit lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 14 Uhr auf einem Brachgelände in der Bitterfelder Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein, in deren Folge dann ein noch Unbekannter dem 41-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben soll. Der Verletzte wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Die Ermittlungen dauern an.

+++ 97 Jahre alter Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein 97-Jähriger hat bei einem Unfall in Neu-Hohenschönhausen am Dienstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 13 Uhr zu Fuß auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ernst-Barlach-Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einem 53-jährigen Mann rückwärtsgefahren wurde. Der Fußgänger stürzte zu Boden und erlitt schwere Rumpfverletzungen mit denen er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Angestellter einer Tankstelle überfallen +++

In Gropiusstadt überfielen am Mittwochabend zwei Unbekannte den Angestellten einer Tankstelle. Gegen 21.50 Uhr betraten die Männer den Verkaufsraum der Tankstelle in der Fritz-Erler-Allee. Während einer der beiden im Türbereich stehen blieb, bedrohte dessen Komplize den 35 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen in Richtung Wutzkyallee. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

+++ Mann bedroht Hundehalterin und Kassiererin mit Schreckschusswaffe +++

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein alkoholisierter Mann am Dienstagmittag innerhalb kurzer Zeit zwei Frauen bedroht. Zunächst soll der 42-Jährige um 12.40 Uhr in Staaken im Meyenbauerweg auf eine 53 Jahre alte Nachbarin getroffen sein, die mit ihrem Hund unterwegs war. Als die Frau ihrem Nachbar zu verstehen gab, dass sie nicht wolle, dass er den Hund streichele, soll der 42-Jährige die Waffe aus der Jackentasche gezogen und sie damit bedroht haben. Die Hundehalterin flüchtete in ihre Wohnung und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später bedrohte er in Wilhelmstadt in einem Supermarkt eine Kassiererin mit der Schusswaffe. Mann bedroht Nachbarin und Kassiererin - lesen Sie hier den vollständigen Bericht.

+++ Beziehungsstress: Angriff mit Messer und Machete im Späti +++

Zu einer Auseinandersetzung in und vor einem Spätkauf kam es am Dienstagabend in Wedding. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten mehrere Personen gegen 18.30 Uhr den Laden in der Lindower Straße und attackierten dort einen 29-Jährigen mit einem Messer. Diesem gelang es auszuweichen. Die Männer verließen den Späti, kamen aber etwa eine halbe Stunde später wieder und hatten diesmal eine Machete dabei. Damit attackierten sie einen weiteren 29-Jährigen, dessen Jacke dadurch beschädigt wurde. Verletzt wurde auch er nicht. Anschließend sollen die Männer dann noch einen 21-Jährigen mit Reizgas besprüht haben, so dass er Augenreizungen erlitt und ambulant behandelt werden musste. Die Gruppe flüchtete in Richtung Nettelbeckplatz. Die weiteren Ermittlungen zu den namentlich bekannten vier mutmaßlichen Angreifern dauern an. Hintergrund der Angriffe sollen Beziehungsstreitigkeiten sein.

+++ Auto in Lichterfelde in Flammen +++

In der Nacht zu Mittwoch brannte gegen 1.40 Uhr auf dem Hindenburgdamm in Lichterfelde ein in zweiter Reihe abgestellter Pkw lichterloh.

In der Nacht zu Mittwoch brannte am Hindenburgdamm in Lichterfelde ein in zweiter Reihe abgestelltes Auto lichterloh. Eine Zeugin hatte gegen 1.30 Uhr das brennende Auto bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der Wagen wurde erheblich beschädigt, zwei in der Nähe stehende Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Hindenburgdamm musste während des Einsatzes in Richtung Rathaus Steglitz gesperrt werden, wovon auch der Busverkehr betroffen war. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

+++ Mutmaßliche Brandstiftung in Schöneberg +++

Gegen 2.45 Uhr brannte ein Kleintransporter in der Wexstraße in Schöneberg. Der Wagen einer Autovermietung brannte vollständig aus. Auch hier ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Foto: Thomas Peise

+++ Kleinkraftrad brennt in Charlottenburg +++

Kurz nach 22 Uhr stand in der Nacht zu Mittwoch in der Hardenbergstraße - Ecke Joachimstaler Straße in Charlottenburg ein Kleinkraftrad in Flammen. Passanten hielten die Flammen in Schach, bis alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschten. Unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers soll ein junger Mann an dem Fahrzeug gesehen worden sein. Dieser konnte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

+++ Grenzallee: Auffahrten zur A100 und A113 gesperrt +++

Die Autobahnauffahrten von der Grenzallee in Neukölln auf die Autobahnen A100 und A113 sind seit Mittwochmorgen 8 Uhr gesperrt. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitteilte, dauert die Sperrung voraussichtlich bis Mitte Februar 2021. Der Verkehr wird über die Auffahrten an der Buschkrugallee umgeleitet. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, um das Autobahnstück 16 an das Autobahndreieck Neukölln anzubinden. Der Verkehr staut sich.

