Berlin: Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zwei Festnahmen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 22. November.

+++ Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zwei Festnahmen +++

Ein Autofahrer hat sich kurz vor Mitternacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor wollten die Beamten nach Informationen von vor Ort den Mercedes in Neukölln anhalten und kontrollieren. Der Fahrer ignorierte aber die Anhaltezeichen und raste los. Die Verfolgungsfahrt ging von Neukölln nach Kreuzberg und dann nach Friedrichshain. Erst in der Frankfurter Allee konnte der Wagen gestoppt werden. In der Spitze sollen bis zu 15 Einsatzwagen an der Verfolgung beteiligt gewesen sein. Der Fahrer und der Beifahrer wurden festgenommen.

+++ Kleintransporter in Prenzlauer Berg ausgebrannt +++

Ein Kleintransporter brannte in Prenzlauer Berg aus.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Prenzlauer Berg (Pankow) ausgerückt. An der Virchowstraße stand gegen 2.45 Uhr ein Kleintransporter lichterloh in Flammen. Der Firmenwagen brannte aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derweil von Brandstiftung aus.