Berlin Charlottenburg Fahrradfahrer nach Unfall gestorben

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 17. November.

+++ Fahrradfahrer nach Unfall in Charlottenburg gestorben +++

Am Dienstagabend hat sich gegen 19.40 Uhr in Charlottenburg auf der Caprivi-Brücke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Eintreffende Polizisten leiteten bei dem Mann sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die von den Rettungskräften fortgesetzt wurden - ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Ort. Die Caprivi-Brücke wurde in beiden Richtungen gesperrt. An dem Unfall beteiligt war der Fahrer eines Mercedes-Geländwagens, die näheren Umstände sind noch uklar. Die Untersuchung des Unfallhergangs hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei überommen.

Ersthelfer am Unfallort war der 22 Jahre alte Autofahrer Ensar A. Er war unterwegs in Richtung Wedding, als er den Verletzten sah. "Ich war genau um 19.36 Uhr an der Unfallstelle und haben den verletzten Mann auf der Straße liegen sehen. Ich habe sofort angehalten und erste Hilfe geleistet", sagte A. "Ich war früher bei der Jugendfeuerwehr und konnte mich glücklicherweise noch an einige Rettungsmaßnahmen erinnern. Der Mann hat sehr stark am Kopf geblutet und hatte einen sehr schwachen Puls und eine schwache Atmung."

+++ Bombe wird in Oranienburg entschärft - Bahnverkehr eingeschränkt +++

Wegen der Entschärfung einer 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Oranienburger Ortsteil Lehnitz müssen am Mittwoch (bis 8 Uhr) rund 5500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Bombe amerikanischer Bauart mit einem chemischen Langzeitzünder liegt in viereinhalb Metern Tiefe. Ein Sperrkreis von 1000 Metern ist um den Fund eingerichtet worden. Da er sich in direkter Nähe zur Havel befindet, mussten Spundwände gesetzt und das Grundwasser abgesenkt werden. Es ist die 212. Bombe, die seit 1990 in Oranienburg entschärft oder neutralisiert werden musste.

Die Deutsche Bahn kündigte von 8 bis etwa 15 Uhr Fahrplanänderungen und Zugausfälle im Regional- und S-Bahnverkehr an. Betroffen sind unter anderem Züge der Linien RE5 Rostock/Stralsund-Berlin–Elsterwerda und RB20 Potsdam Hbf-Oranienburg. Die S-Bahn-Linie S1 Oranienburg-Wannsee wird ab etwa 8 Uhr zwischen Oranienburg und Birkenwerder unterbrochen. Busse fahren im Ersatzverkehr.

+++ Festnahmen nach Drogenrazzia in Berlin +++

Bei einer Drogenrazzia in mehreren Bundesländern, darunter auch Berlin und Brandenburg, sind am Dienstagmorgen insgesamt neun Haftbefehle vollstreckt worden. Mehr als 500 Beamte waren dabei im Einsatz. Insgesamt wurden 20 Objekte durchsucht.

Hintergrund ist ein seit Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Kriminalpolizei geführtes Verfahren. Die Täter sollen, auch unter Nutzung der Strukturen eines arabischstämmigen Clans, auf internationaler Ebene mit Kokain gehandelt haben. Nach den umfangreichen und sehr aufwendigen Ermittlungen soll das Kokain aus Brasilien nach Bochum gelangt sein. Hier sollen es die Beschuldigten weiterverkauft haben, aber auch unter Nutzung familiärer Strukturen deutschlandweit veräußert haben.

Die neun festgenommenen Personen im Alter zwischen 21 und 51 Jahren befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.

+++ Drogenschmuggler bei Einreise am BER gefasst +++

Polizisten haben am Flughafen Berlin-Brandenburg einen gesuchten Drogenschmuggler geschnappt. Bei der Überprüfung der Ausweisdokumente des 39-Jährigen stellten die Beamten am Montag fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, wie die Bundespolizei mitteilte.

Das Amtsgericht Kleve hatte den 39-Jährigen im April 2013 wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Beihilfe zum Drogenhandel demnach zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Einen Teil der Strafe hatte der Portugiese nach Polizeiangaben abgesessen. Dann wurde er den Angaben zufolge abgeschoben und die Wiedereinreise nach Deutschland für sechs Jahre verboten. Da er nun vor Ablauf dieser Frist eingereist sei, müsse er seine Reststrafe von 591 Tagen verbüßen.

Der 39-Jährige war mit einem Flieger aus Großbritannien am Flughafen gelandet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt übergeben worden.

+++ 41-Jähriger erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen +++

Wegen lebensgefährlicher Stichverletzungen in beiden Beinen muss seit der vergangenen Nacht ein 41-Jähriger in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den Verletzten gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Quickborner Straße im Ortsteil Märkisches Viertel gefunden, ihn erstversorgt und Feuerwehr und Polizei verständigt. Der Verletzte konnte noch Angaben zu einem der beiden Männer machen, die ihn verletzt haben sollen. Diesen, einen ebenfalls 41 Jahre alten Mann, nahmen Einsatzkräfte noch in der Nacht vorläufig fest. Gegen ihn und den derzeit noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Hintergrund des Angriffs sollen, nach bisherigen Ermittlungen, bereits länger andauernde Streitereien um eine Frau sein.

+++ Verkehrskontrollen der Berliner Polizei - das ist die Bilanz +++

Bei den Verkehrskontrollen der Berliner Polizei in der vergangenen Woche haben die Beamten 5717 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 94 Verkehrsstraftaten zur Anzeige gebracht. Festgestellt wurden unter anderem 254 Abbiegeverstöße, fünf betrunkene Fahrer, 24 Fahrer unter Drogeneinfluss und 380 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem wurden vier illegale Rennen festgestellt und dabei drei Autos beschlagnahmt. Bei Fahrradfahrern wurden 399 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. 540 Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf.

+++ Brennendes Auto in Wedding +++

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag ein brennendes Auto in Wedding festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, fiel den beiden Polizeibeamten gegen 22.20 Uhr während ihrer Streifenfahrt ein brennendes Auto auf der Straße Dohnagestell auf, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der VW ausbrannte. Ein neben dem Volkswagen geparkter Mercedes-Transporter wurde durch die Hitze des Brandes beschädigt. Zeitgleich zur Feststellung des Brandes sahen die Polizisten neben dem brennenden Fahrzeug zwei Männer stehen und stellten deren Identitäten fest. Ob die beiden 31-Jährigen für die Brandstiftung verantwortlich sind, ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder entlassen.

+++ Zwei Unbekannte überfallen Spätkauf +++

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Spätkauf in Mitte überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Maskierten den Laden an der Brunnenstraße gegen 23 Uhr. Bewaffnet waren sie mit Hämmern. Während einer am Eingang stehen blieb, begab sich der andere zu der 61-jährigen Angestellten, bedrohte sie mit dem Hammer, griff in die Kasse und bediente sich daraus. Anschließend schob er die Frau vom Kassenbereich weg in den Gang und nahm diverse Packungen Zigaretten aus dem Regal. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute über die Rheinsberger Straße. Die Überfallene blieb körperlich unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ 42-Jähriger nach Kennzeichen-Diebstahl festgenommen +++

Zivilfahnder haben am Montagnachmittag in Wedding einen mutmaßlichen Dieb festgenommen Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Zivilstreife kurz nach 17.30 Uhr zunächst an der Septimerstraße einen Fußgänger, der öfter die Gehwegseite wechselte und in Richtung Holländer Straße lief. Dort soll der Mann durch ein sich schließendes Tor einer Tiefgarage geschlüpft sein. Die Einsatzkräfte folgten dem Mann und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Fahnder drei Kfz-Kennzeichen sicher, die von einem BMW, einem Kia und einem Mercedes, alle in der Tiefgarage abgestellt, entwendet wurden. Bei der Überprüfung der Personalien des 42-jährigen Festgenommenen stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.