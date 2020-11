Berlin: Razzia nach Einbruch ins Grüne Gewölbe - Clan-Männer festgenommen

Im November 2019 rauben Einbrecher Juwelenschmuck von unschätzbarem Wert aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Bei einer Großrazzia in Berlin wurden nun drei Tatverdächtige festgenommen.

Die Männer wurden in Berlin festgenommen. Sie sollen für den Einbruch ins Grüne Gewölbe verantwortlich sein. Die Beute ist verschwunden

Grünes Gewölbe Dresden Verdächtige nach Razzia in Berlin in U-Haft

Berlin. Die drei am Dienstagmorgen in Berlin festgenommenen Verdächtigen im Fall des spektakulären Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe vor etwa einem Jahr sind in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Dresden setzte die bereits bestehenden Haftbefehle gegen die beiden 23- und einen 26-Jährigen wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung in Vollzug, wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilte. Die dringend Tatverdächtigen haben sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Die deutschen Staatsbürger wurden am Morgen im Zuge einer großangelegten Razzia in Berlin von einem von einem Spezialeinsatzkommando (SEK)festgenommen. Sie gehören einer arabischstämmigen Großfamilie an, die auch für andere schwere Straftaten verantwortlich gemacht wird. Nach zwei weiteren tatverdächtigen Clan-Mitgliedern wird öffentlich gefahndet. Bei ihnen handelt es sich um Abdul Majed und Mohamed Remmo.

Razzia in Berlin nach Einbruch in das Grüne Gewölbe - die Bilder

Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen bei der Razzia in Neukölln im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden. Foto: TV News Kontor / BM

Polizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Reto Klar / BM

Polizeibeamte nehmen bei einem Einsatz in der Gitschiner Straße die Fingerabdrücke einer Person. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Polizeifahrzeuge stehen bei einem Einsatz vor Häusern in der Gitschiner Straße. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Die Anklagebehörde wirft den Beschuldigten schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor. Im Fokus der Ermittler steht nach Morgenpost-Informationen Wissam R., der wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bode-Museum rechtskräftig verurteilt wurde, seine Haftstrafe aber noch nicht angetreten hat.

Auch nach der Razzia bleibt die Beute allerdings verschwunden. „Die gestohlenen Kunstschätze wurden bislang nicht aufgefunden“, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstagnachmittag mit.

Der Einsatz sei weitgehend abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wie die sächsische Polizei auf Twitter mitteilte waren 1638 Beamte seit 6 Uhr im Einsatz.Insgesamt wurden den Angaben nach 20 Wohnungen, zwei Garagen, ein Café sowie mehrere Fahrzeuge durchsucht. Dabei stellten die Beamten unter anderem zahlreiche Speichermedien, Kleidung sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Nach zwei Tatverdächtigen werde weiterhin gesucht. Zwischenzeitlich dazu eingegangenen einzelnen Hinweisen werde nachgegangen.

Seit 6.00 Uhr durchsuchen zahlreiche Einsatzkräfte unter Führung der #SokoEpaulette in #Berlin mehrere Objekte. Dies steht im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in #Dresden am 25. November 2019. #GrünesGewölbe pic.twitter.com/eBlYoQzaz1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020

Razzia: Schwerpunkt in Neukölln - Verkehrseinschränkungen in ganz Berlin

Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen bei der Razzia in Neukölln im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden.

Foto: TV News Kontor

Ein Schwerpunkt der Durchsuchungen soll der Mittelweg in Neukölln gewesen sein. Dort ist der Wohnsitz eines Zweiges der Großfamilie R. Auch an der Gitischiner Straße in Kreuzberg kam es zu Durchsuchungen.

Polizisten am Dienstagvormittag bei der Durchsuchung von Wohnungen an der Gitschiner Straße in Kreuzberg. pic.twitter.com/eFHslwq8jV — Morgenpost/Berlin (@Berlin_Ticker) November 17, 2020

Aufgrund des Polizeieinsatzes sei den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen, so die Polizei weiter. Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) schrieb bei Twitter, dass es den ganzen Tag über zu Verkehrseinschränkungen kommen könne. Den Ermittlern wünschte er viel Erfolg.

Neben Einsatzkräften aus Sachsen seien auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Maßnahmen beteiligt, schrieben die sächsischen Ermittler. Die Berliner Polizei twitterte am Vormittag, ein Spezialeinsatzkommando aus Berlin unterstütze die Einsatzkräfte aus Sachsen.

Auch unser #SEK unterstützt den Einsatz der @PolizeiSachsen hier in #Berlin.

Wir wünschen allen Einsatzkräften viel Erfolg und einen reibungslosen Verlauf👍



^tsm https://t.co/JsFdNQAacC — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 17, 2020

Grünes Gewölbe: Spuren in Fluchtauto halfen Ermittlern

Die Auswertung von Überwachungskamera-Aufnahmen und die Untersuchung eines Fluchtautos brachte die sächsische Polizei auf die Spur der Verdächtigen. Die vor und während des Diebstahls aufgenommen Bilder hätten den Ermittlern wertvolle Hinweise zum Verhalten der Täter geben, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft.

Am Tatort hätten die Kriminaltechniker wichtige Spuren gesichert. Weitere Hinweise habe die Polizei aus dem sichergestellten Fluchtauto erlangt, einem als Taxi getarnten Mercedes 500, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter sagte.

Razzia in Berlin: Geisel - Bezüge zur Clan-Kriminalität

Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte zu dem Einsatz mit: „Der Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe hat international für Schlagzeilen gesorgt. Die Berliner Polizei hat die Dresdner Kolleginnen und Kollegen sehr früh mit ihrer Expertise bei den Ermittlungen unterstützt und stand auch heute wieder mit Spezialeinsatzkräften bereit. Für diese professionelle Zusammenarbeit bedanke ich mich sehr."

Die Ermittlungen wiesen Bezüge zur Clan-Kriminalität auf. "Deswegen sage ich auch heute ganz klar: Das ist ein weiteres Signal in die Szene. Niemand sollte glauben, er könne sich über diesen Staat und seine Regeln hinwegsetzen. Der Rechtsstaat ist das Maß der Dinge. Er allein setzt die Ordnung durch. Er tut das entschlossener und klüger als manch Krimineller glaubt.“

Norbert Cioma, Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte zu der Razzia mit: „Der heutige Großeinsatz ist unglaublich professionell und sehr akribisch vorbereitet worden. Ich danke allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Täter in der organisierten Kriminalität nicht ungeschoren davonkommen zu lassen."

Einbruch in das Grüne Gewölbe: Historische Diamanten und Brillanten gestohlen

Das Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Hier kam es im November 2019 zu einem spektakulären Diebstahl.

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Zwei Unbekannte waren am Morgen des 25. November 2019 über eines der vergitterten Fenster in das berühmte Museum im Dresdner Residenzschloss eingedrungen. Im Juwelenzimmer schlugen sie mit einer Axt die Vitrine mit den kostbarsten Schmuckstücken ein, sie stahlen historische Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten und machte international Schlagzeilen.

Die Aufnahmen zeigen (oben, l.-r.) einen Hutverschluss des Diamantrosen-Sets, einen Bruststern des Polnischen Weißadlerordens, eine große Brustschleife, eine Aigrette für das Haar in Form einer Sonne, sowie (unten, l.-r.) ein palettenförmiges Juwel, ein Juwel des Polnischen Weißadlerordens, eine Kette aus 177 sächsischen Perlen, einen Degen des Diamantrose-Sets, eine Epaulette des Diamantrosen-Sets, eine Aigrette für die Haare in Form eines Halbmonds. Die Schmuckstücke wurden beim Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe 2019 entwendet.

Foto: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von mindestens sieben Tätern aus - und davon, dass der Einbruch lange vorbereitet wurde. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine halbe Million Euro Belohnung ausgesetzt. Bisher gingen fast 1300 Hinweise ein, gegen vier Wachmänner des Museums wird ermittelt.

Auch mögliche Parallelen zum Goldmünzen-Diebstahl aus dem Berliner Bode-Museum 2017 wurden geprüft. Daraus ergaben sich aber zunächst keine Ansätze, die zur Identifizierung der Dresdner Täter führten. In dem Berliner Prozess wurden Anfang 2020 zwei Mitglieder eines arabischstämmigen Clans und ein Wachmann aus dem Museum verurteilt.

