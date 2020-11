In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 13. November.

Blaulicht-Blog Super-Porsche am Kanzleramt gegen Betonblock gesetzt

+++ Super-Porsche am Kanzleramt gegen Betonblock gesetzt +++

Der Fahrer eines über 100.000 Euro teuren Porsche Taycan 4S hat am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Genau gegenüber des Bundeskanzleramts in Mitte prallte der Mann mit seinem Gefährt gegen einen Betonblock auf dem Bürgersteig. Reifenspuren auf der Straße zeigten die Kurvefahrt des Porsche. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab, die Polizei nahm den Unfall auf. Was den Unfall auslöste, war zunächst unklar.