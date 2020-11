Berlin: Autos brennen in Gesundbrunnen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 12. November.

+++ Drei Autos brennen in Gesundbrunnen +++

In der vergangenen Nacht haben gegen 3.20 Uhr in der Wriezener Straße in Gesundbrunnen (Mitte) drei Pkw gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die Autos in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen verhindern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es wurde niemand verletzt.

+++ Autofahrer fährt gegen Polizeiwagen +++

Ein Autofahrer fuhr gegen ein Polizeiauto.

Foto: Peise

Auf der Gustav-Adolf-Straße in Weißensee (Pankow) ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Pkw gekommen. Der Autofahrer fuhr dem Polizeiwagen gegen die geöffnete Beifahrertür und drückte diese dabei nach vorn. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.