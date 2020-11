Vermummte überfallen Spätkauf in Neukölln

Berlin. Mehrere Vermummte haben am Abend einen Spätkauf an der Wildenbruchstraße in Neukölln überfallen. Mehrere Männer sollen in das Geschäft gestürmt sein und die Einrichtung beschädigt haben. Eine Person soll bei dem Überfall verletzt worden sein. Videos zeigen mehrere Polizeiwagen vor dem Geschäft.

Unser Haus wurde soeben angegriffen von einer Horde junger arabischstämmiger Erwachsener, alles kurz und klein geschlagen und jemand wurde verletzt.. was zur Hölle ist los in dieser Stadt?#neukölln #clankriminität #makeberlinsafeagain @spdberlin pic.twitter.com/2pyM7Clh60 — Christoph Heimer (@chfilm) November 7, 2020

Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat es auch Festnahmen gegeben. Die Festgenommenen sollen russischen Akzent gehabt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt noch nicht vor.

Der Vorfall ist brisant. Denn das Geschäft wird der bekannten Großfamilie R. zugerechnet. Szenekenner sagen, dass so ein Überfall nicht zufällig stattfindet und wahrscheinlich nicht ohne Reaktion bleiben wird. Der Spätkauf war vor wenigen Monaten in den Medien, weil dort einer der ersten Fälle nach dem neuen Landesantidiskriminierungsgesetzt (LADG) dokumentiert wurde. Wie die BZ damals berichtete, war dort ein Streit zwischen einem Kiez-Polizisten und Mitgliedern der Familie R. entbrannt. Es ging um nicht genehmigte Bänke auf dem Fußweg.