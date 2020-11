Unfall in Mitte: Motorradfahrer erfasst Fußgänger

Der Unfall ereignete sich an der Invaliden- Ecke Chausseestraße in Mitte.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 7. November.

+++ Invalidenstraße: Motorradfahrer erfasst Fußgänger +++

An der Invaliden- Ecke Chausseestraße in Mitte ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Vor Ort hieß es, ein Motorradfahrer habe gegen 22 Uhr mit seiner Maschine einen Fußgänger erfasst. Darauf seien beide auf die Fahrbahn gestürzt. Beide hätten schwere Verletzungen erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Straße war rund eine Stunde in Richtung Moabit gesperrt.

+++ Gewaltsamer Streit in Tegel +++

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht am Maienwerder Weg in Berlin-Tegel.

Foto: Thomas Peise

Mehrere Personen haben sich in der Nacht zu Sonnabend am Maienwerder Weg in Tegel einen gewaltsamen Streit geliefert. Dabei soll ein Transporterfahrer mehrere Stichverletzungen im Oberschenkel erlitten haben, hieß es vor Ort. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei sicherte am Ort Spuren. Weiteres ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Mehrere Autos brennen in Berlin +++

In der Nacht zu Sonnabend sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde bei den Bränden laut ersten Angaben niemand. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie es in der Nacht vor Ort hieß.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschen das brennende Auto.

Foto: Thomas Peise

An der Kniprodestraße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.20 Uhr ein Auto. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte ein komplettes Ausbrennen des Wagens verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Feuerwehrleute löschen das Auto am Erwin-Bennewitz-Weg in Treptow.

Foto: Thomas Peise

Gegen 1.30 Uhr brannte ein Auto am Erwin-Bennewitz-Weg in Treptow. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten schnell löschen, aber ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Feuerwehrleute löschen das Feuer an der Diesterwegstraße.

Foto: Thomas Peise

An der Diesterwegstraße in Prenzlauer Berg standen gegen 2 Uhr gleich drei Autos in Flammen. Die Feuerwehr war schnell und konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Autos verhindern. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um hochwertige Modelle. Daher geht die Polizei auch hier von Brandstiftung aus. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Möbelstücke fangen Feuer: Ein Verletzter in Reinickendorf +++

Bei einem Wohnungsbrand in Reinickendorf ist ein Mann verletzt worden. Am späten Freitagabend fingen Möbelstücke im ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Nach den Angaben vom Sonnabenrmorgen wurde ein Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer innerhalb von einer halben Stunde löschen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.