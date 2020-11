Polizei Berlin: Totes Mädchen (3) in Treptow - Vater festgenommen

Einsatzkräfte am Mehrfamilienhaus an der Köpenicker Landstraße, in dem sich die Bluttat ereignete.

Berlin. Familiendrama in Plänterwald: In einem Mehrfamilienhaus an der Köpenicker Landstraße im Bezirk Treptow-Köpenick ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein totes Kind gefunden worden. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost am Abend bestätigte, handelt es sich um ein drei Jahre altes Mädchen. Der 31 Jahre alte Vater meldete sich kurz darauf bei der Bundespolizei. Aufgrund seiner Äußerungen ergab sich der dringende Tatverdacht eines Gewaltverbrechens, so dass er festgenommen wurde, meldete die Polizei am Donnerstagmittag.

Der Mann soll mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen sein, als die Tat passierte. Die Mutter der Dreijährigen war laut Polizei zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause, erschien nach Informationen der Berliner Morgenpost aber nach der Tat vor Ort. Sie erlitt einen Schock und brach zusammen.

Der Mann soll noch heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Totes Mädchen in Plänterwald: Kriminaltechniker stundenlang am Tatort

Am Abend hieß es nach Informationen von vor Ort, dass das Mädchen Schnitt- bzw. Stichverletzungen am Hals aufwies. Die 8. Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Auch die Staatsanwaltschaft war vor Ort.

Ermittler im Treppenhaus.

Foto: Thomas Peise

Kriminaltechniker dokumentierten stundenlang den Tatort. Vor allem im Hausflur wurden Spuren gesichert. Eine Einsatzhundertschaft suchte das Gelände vor und hinter dem Haus nach der Tatwaffe ab. Gegen 1 Uhr wurde der Leichnam des dreijährigen Kindes durch die Gerichtsmedizin abtransportiert.

Gegen 1 Uhr wurde der Leichnam des dreijährigen Kindes durch die Gerichtsmedizin abtransportiert.

Foto: Morris Pudwell

Totes Kind gefunden: Mann stellt sich der Bundespolizei

Der Vater hatte sich kurze Zeit nach der Tat an der Schnellerstraße bei der Bundespolizei gemeldet. Der Mann, der die Wache der Bundespolizei aufsuchte, ist polnischer Staatsbürger. Zunächst war unklar, was er mit dem Tötungsdelikt zu tun hat. Er stand unter Schock und noch sichtlich unter den Eindrücken des Geschehens. Unklar war am Morgen auch noch, ob weitere Personen beteiligt waren. Die Bundespolizei hatte die Landespolizei informiert, die die Ermittlungen übernahm.

Nachbarn sollen die Feuerwehr und die Polizei zur Wohnung verständigt haben, nachdem sie Schreie gehört hatten, berichtete die BZ. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie das leblose Kind vor. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.