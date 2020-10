Berlin: Gegner der Corona-Maßnahmen sollen Sprengsatz gezündet haben

Ermittler sollen am Tatort ein Bekennerschreiben gefunden haben, in dem die sofortige Einstellung aller Corona-Maßnahmen gefordert wird.

Ein Sprengsatz, der am Sonntag an der Invalidenstraße explodierte, soll von Gegnern der Corona-Maßnahmen gezündet worden sein.

Berlin. Ein Sprengsatz, der am vergangenen Sonntag gegen 9.30 Uhr im Bogengang eines Hauses an der Invalidenstraße in Mitte explodierte, soll von Gegnern der Corona-Maßnahmen gezündet worden sein.

Wie der „Spiegel“ berichtet, sollen Ermittler am Tatort ein Bekennerschreiben gefunden haben, in dem die sofortige Einstellung aller Corona-Maßnahmen, der Rücktritt der Bundesregierung und Neuwahlen gefordert werden. Weitere Aktionen würden andernfalls folgen. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost, dass ein Bekennerschreiben vorliege. Zu Inhalt oder Absender machte der Sprecher allerdings keine Angaben.

Der mit einem Brandbeschleuniger präparierte Sprengsatz soll einen Computer-Akku und mehrere Spraydosen enthalten haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Explosion an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte - Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntag, den 25. Oktober 2020 zwischen 9 und 10 Uhr im Umfeld der Kreuzung Invalidenstraße Ecke Chausseestraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, etwaigen Tatverdächtigen oder Zeugen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Laut „Spiegel“ prüfen die Ermittler auch einen möglichen Zusammenhang zu dem Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut, der sich ebenfalls in der Nacht zu Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr ereignet hatte.

Der Berliner Grünen-Innenpolitiker Benedikt Lux schrieb am Donnerstag bei Twitter: "Ein Teil der Corona-Proteste wird gewalttätiger und kriminell. Es wird Zeit, dass der Staatsschutz des LKA eine spezialisierte Ermittlungsgruppe gründet, mit dem Verfassungsschutz Informationen austauscht und konsequent Gefahren abwehrt und Straftaten aufklärt."