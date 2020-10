Polizeimeldungen Berlin: Mann mit lebensgefährlicher Stichverletzung gefunden

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 26. Oktober.

+++ Auto in Pankow ausgebrannt +++

Erneut ist ein Auto bei einem Brand in Berlin zerstört worden. Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr nach Pankow in die Vinetastraße / Ecke Berliner Straße gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte ein Ausbrennen des Wagens jedoch nicht verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge bei nächtlichen Bränden zerstört oder stark beschädigt. Zuletzt brannte es unter anderem in Rummelsburg.