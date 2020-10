A100 in Berlin: Auto brennt im Britzer Tunnel

Die Feuerwehr war am späten Abend an der Lindauer Allee beschäftigt.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 23. Oktober.

+++ Auflieger rutscht ab - Sattelzug blockiert Lindauer Allee +++

Gegen 22 Uhr riss am Donnerstagabend der Auflieger eines Sattelzuges ab und rutschte vom Sattel herunter. Der Auflieger blockierte mehrere Stunden lang die Lindauer Allee Richtung stadtauswärts. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Einsatzkräfte waren mit einem Kran vor Ort. Der Auflieger wurde auf seine Stützen gestellt und von einem anderen Lkw abgeholt.

+++ Brand in Zehngeschosser in Staaken +++

Im Eingangsbereich eines zehngeschossigen Wohnhauses in Staaken hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge hatte in dem Haus an der Heerstraße abgelagertes Gerümpel Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat gelöscht. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt.

+++ Feuerwehr löscht brennendes Auto im Britzer Tunnel +++

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend auf der A100 im Britzer Autobahntunnel ein brennendes Auto gelöscht. "Es brannte ein PKW in voller Ausdehnung mit starker Rauchentwicklung", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Fahrer sei unverletzt, hieß es weiter. Die Tunnelröhren waren wegen der leistungsstarken Entlüftung schnell wieder rauchfrei. Der Tunnel wurde während des Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Ringsherum um die Zufahrt Buschkrugallee und Britzer Damm kam es am Abend zu Staus.

Ein Auto brannte im Britzer Tunnel.

Foto: Pudwell

Bis zur planmäßigen Sperrung ab 21 Uhr wurde der Britzer Tunnel auch nicht mehr geöffnet. Von 21 bis 5 Uhr war die A100 wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in beiden Richtungen zwischen AS Buschkrugallee und AS Gradestraße gesperrt.

