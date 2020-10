Große Lagerhalle in Gesundbrunnen brennt aus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 21. Oktober.

+++ Küche brennt in Mariendorfer Wohnung +++

In der Nacht zu Mittwoch hat es gegen 2.20 Uhr am Monschauer Weg in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) in einer Wohnung gebrannt. Es sollen Einrichtungsgegenstände in der Küche im dritten Stock des Wohnhauses Feuer gefangen haben haben. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Anwohner gelangten ohne Hilfe der Feuerwehr ins Freie. Das Haus wurde belüftet. Die Anwohner konnten wenig später wieder zurück in ihre Wohnungen.

+++ Unfall auf der A100 - Verkehr staut sich +++

Auf der Stadtautobahn A100 hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Mehrere Fahrbahnen auf der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg sind in Richtung Norden zurzeit gesperrt. Der Verkehr staut sich ab Schamrgendorf. Autofahrer müssen mit 35 Minuten mehr Fahrzeit rechnen.

Guten Morgen aus der #VIZBerlin! Der gestrige #Unfall auf der #A100 wurde geräumt. Leider gab es jetzt erneut einen #Unfall auf der #A100. Aktuell sind mehrere Fahrstreifen auf der Rudolf-Wissell-Brücke #gesperrt. #STAU + 30Min. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 21, 2020

+++ Brandstifter zünden Auto von Neuruppiner Bürgermeister an +++

Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, das Auto des Neuruppiner (Ostprignitz-Ruppin) Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Wählervereinigung "Pro Ruppin") anzuzünden. Die Täter hätten ein Stück Kohlenanzünder auf einem Reifen gelegt und angezündet, berichtet die "Märkischen Allgemeinen Zeitung". Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am 8. November ist in Neuruppin Bürgermeisterwahl, bei der Golde zum dritten Mal antritt.

+++ Unfall auf A12: Stundenlange Teilsperrung aufgehoben +++

Die Teilsperrung der Autobahn A12 zwischen den Anschlussstellen Storkow und Fürstenwalde ist zehn Stunden nach einem schweren Lkw-Unfall aufgehoben worden. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten auf der Strecke Richtung Polen hatten bis in die frühen Morgenstunden am Mittwoch gedauert, wie ein Sprecher des Polizeilagedienstes sagte. Zunächst war die Polizei nach dem Unfall am Dienstagnachmittag von einer Sperrung bis zum späten Abend ausgegangen.

Ursache für den Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten war nach Polizeiangaben vermutlich Unaufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers. Einsatzkräfte mussten zwei völlig ineinander verkeilt Lastwagenwracks mit Spezialgerät zum Abtransport auseinandersägen. Auch Pakete lagen auf der Fahrbahn verteilt.