Tödlicher Unfall in Berlin Neukölln: Mann fährt auf Bus auf

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 13. Oktober.

+++ Toter bei Wohnungsbrand in Friedrichshain +++

Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain ist ein Bewohner gestorben. Wie die Feuerwehr in der Nacht zu Montag mitteilte, hatten die Einsatzkräfte den Mann leblos in seiner brennenden Wohnung gefunden. Die Reanimation blieb erfolglos, er starb noch vor Ort. 15 weitere Bewohner wurden aus dem Haus an der Niederbarnimstraße gerettet. Einige erlitten leichte Verletzungen. Aus noch unbekannter Ursache wargegen 23.30 Uhr in einem Zimmer in der ersten Etage des fünfstöckigen Wohnhauses in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort. Sie hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) muss nun die Brandursache ermitteln. Die Niederbarnimstraße war zwischen Frankfurter Allee und Boxhagener Straße über Stunden voll gesperrt.

+++ Bombe wird in Spandau entschärft +++

Am Montag ist in Haselhorst (Spandau) an der Straße Am Juliusturm eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt woren. Sie soll ab 11 Uhr am Dienstagvormittag entschärft werden. Ab 7 Uhr muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

+++ An der Straße Am Juliusturm in #Haselhorst wurde eine #Weltkriegsbombe entdeckt, die vsl. am Dienstag (13.10.), zwischen 11:00-12:00 Uhr entschärft wird. Ab ca. 07:00 Uhr mit erheblichen #Verkehrseinschränkungen in Haselhorst zu rechnen! +++

➡️https://t.co/9G7QXkDt0j — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 12, 2020