Marzahn: Mann wirft Fahrrad auf Lkw und beißt Polizisten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 6. Oktober.

+++ Mann wirft Fahrrad auf Lkw und beißt Polizisten +++

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird seit Montag gegen einen 33-Jährigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zunächst in der Rhinstraße in Marzahn von Mitarbeitern der BVG einer Tram der Linie 37 verwiesen worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug und zudem keinen gültigen Fahrausweis für sein Fahrrad hatte. Unter Protest hatte er die Bahn daraufhin verlassen, sich dann wenig später bei Rot auf die Fahrbahn der Rhinstraße begeben, sein Fahrrad einem herannahenden Lkw entgegengeworfen und sich schließlich auf der Straße hingelegt. Zufällig in der Nähe befindliche Polizeikräfte waren hinzugeeilt und hatten den 33-Jährigen aufgefordert die Fahrbahn zu verlassen. Als dieser sich weigerte, ergriffen mehrere Polizeikräfte den Mann an den Armen und versuchten ihn von der Straße zu tragen. Dieser schlug und trat so heftig um sich, dass ein Polizist stürzte und mit dem Mann zu Boden fiel. Am Boden liegend biss der Mann dem Beamten in den Oberschenkel. Es gelang schließlich, ihn zu fixieren und ihm die Handfessel anzulegen. Der 33-Jährige gab daraufhin an, er habe einen kurzen epileptischen Anfall erlitten. Ein Rettungswagen der Feuerwehr versorgte den Mann vor Ort und transportierte ihn in ein Polizeigewahrsam, wo ihm Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er wieder entlassen. Die Polizeikräfte erlitten leichte Verletzungen und konnten ihren Dienst fortsetzen.

+++ Unfall in Steglitz: Auto landet auf der Seite +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bei dem Unfall in Steglitz.

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer hat am Montagabend auf dem Steglitzer Damm in Steglitz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto landete in einer Tempo-30-Zone auf der Seite. Dabei rammte der Fahrer mehrere geparkte Autos. Vor Ort hieß es, der Fahrer habe den Beamten mitgeteilt, er wäre einem Fuchs ausgewichen.

+++ Fahrzeugbrände in Neukölln - Polizei geht von Brandstiftung aus +++

Nach dem Brand zweier Kleintransporter in Neukölln geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Wagen hätten nicht nebeneinander gestanden, weshalb ein Defekt als Ursache unwahrscheinlich sei, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Dienstagmorgen hatten zwei Transporter eines Internethändlers gebrannt und wurden weitgehend zerstört. Die beiden Fahrzeuge standen mindestens einhundert Meter voneinander entfernt. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.