Friedrichshain: Betrunkene Frau überfährt Mann und schleift ihn mit

Ein Polizist untersucht den Unfallort, eine Parkhaus-Einfahrt an der Kopernikusstraße in Friedrichshain.

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, den 28. September.

+++ Betrunkene Frau überfährt Mann und schleift ihn mit +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag in Friedrichshain bei einem Unfall verletzt worden. Zeugen beobachteten gegen 0.40 Uhr, wie eine Autofahrerin bei der Einfahrt in ein Parkhaus an der Kopernikusstraße den Obdachlosen überfahren haben soll. Die Autofahrerin soll dies zunächst nicht bemerkt haben; sie soll den Mann über 50 Meter in das Parkhaus geschleift haben. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin soll angetrunken gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.