Blaulicht-Blog: Raser rammt auf Flucht Polizeiauto

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, den 27. September.

+++ Raser rammt auf Flucht Polizeiauto +++

Der Raser stellte das Fluchtauto ab und flüchtete.

Ein Raser hat am Sonnabend auf der Flucht ein Polizeiauto gerammt. Zuvor wollten Beamte den Autofahrer gegen 23.15 Uhr in Lichtenberg stoppen - doch der Fahrer gab Gas. Auf der Rummelsburger Straße stellte sich ein Funkwagen quer auf die Fahrbahn, um den Autofahrer zum Anhalten zu zwingen. Doch der Fahrer rammte den Funkwagen. Dabei erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Den Wagen stellte der Raser am Merler Weg in Marzahn ab und flüchtete. Die Polizei ermittelt.

+++ Autos brennen in Hohenschönhausen +++

Autos brennen in Hohenschönhausen.

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Hohenschönhausen (Lichtenberg) ausgerückt. Gegen vier Uhr standen an der Wartenberger Straße zwei Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ein weiterer Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Aldi-Filiale in Borgsdorf überfallen +++

Eine Aldi-Filiale wurde überfallen.

Eine Aldi-Filiale an der Berliner Straße in Borgsdorf im Landkreis Oberhavel ist am Sonnabend überfallen worden. Zwei Mitarbeiter erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ob sie was erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Die Polizei ermittelt.

+++ Unfall in Pankow - verletzte Person +++

In Prenzlauer Berg gab es am Sonnabend einen Unfall.

In Prenzlauer Berg (Pankow) ist es am Sonnabend zu einem Unfall gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 20 Uhr kollidierte an der Kreuzung Erich-Weinert-Straße uns Dunkerstraße ein Transporter mit einem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls riss ein Hinterrad des Autos ab. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

+++ Wegen Gaslecks: Räumung von drei Wohnhäusern in Mitte +++

Wegen eines Gaslecks haben Polizei und Feuerwehr drei mehrstöckige Wohnhäuser in Berlin-Mitte evakuiert. Derzeit ströme weiter Gas aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend. Die Brunnenstraße sei vom Rosenthaler Platz bis zur Invalidenstraße voll gesperrt, auch der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt. Verletzt wurde niemand. Die Rettungskräfte holten rund 15 Anwohner aus ihren Wohnungen. Die Ursache für das Gasleck war am Abend zunächst unklar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Arbeiten an dem Gasleck noch bis tief in die Nacht dauern.