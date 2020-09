Blaulicht-Blog: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Weißensee

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, den 25. September.

+++ Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Weißensee +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstag an die Hansastraße nach Weißßensee alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Dachstuhl des ehemaligen Kinderkrankenhauses lichterloh. Sofort wurden weitere Kräfte alarmiert. Gelöscht wurde über zwei Drehleitern und im Innenangriff. Der Brand war nach rund 90 Minuten gelöscht. Die Feuerwehr war mit sechs Staffeln und 80 Mann am Ort im Einsatz.

+++ Mann fällt in die Spree +++

Ein Mann war in die Spree gefallen.

Foto: Peise

Auf der Friedrichbrücke in der Nähe vom Bodemuseum ist es am Donnerstabend zu einem Unfall gekommen. Ein Pärchen saß auf der Brücke auf einem Vorsprung. Nach kurzer Zeit stand die Frau auf. Der Mann wollte das auch tun, rutschte aber ab und fiel in die Spree. Mit Hilfe einer Leiter konnte die Feuerwehr den Mann dann aus dem Wasser holen. Er kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.

+++ Unfall in Märkisch Oderland - Fahrer verletzt +++

Ein Autofahrer krachte gegen einen Baum.

Foto: Peise

Auf der B158 zwischen Steinbeck und Platzfelde im Landkreis Märkisch Oderland ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in dem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.