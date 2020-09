Dach der Jeremia-Kirche in Spandau brennt

Feuerwehrleute löschen den Brand in der Jeremia-Kirche in Berlin-Spandau.

Am Donnerstagnachmittag steht das Dach der Jeremia-Kirche in Flammen. Feuerwehr warnt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Berlin. Am Donnerstagnachmittag ist das Dach der im Neubau befindlichen Jeremia-Kirche am Burbacher Weg in Spandau in Brand geraten. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Ortsteil Falkenhagener Feld im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr brannte die Dachkonstruktion der im Bau befindlichen Kirche. Aufgrund der komplizierten Dachkonstruktion würden sich die Löscharbeiten als sehr schwierig erweisen, hieß es bei der Feuerwehr.

Kirchendach steht in Flammen

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten die ersten Einsatzkräfte an der brennenden Kirche sofort weitere Feuerwehrleute angefordert. Damit befanden sich gleich zu Beginn der Brandbekämpfung 80 Feuerwehrleute am Burbacher Weg und auf der Anfahrt. Im Laufe des stundenlangen Einsatzes stieg die Zahl der Brandbekämpfer auf mehr als 100 Personen und 23 Fahrzeuge an. Auch Freiwillige Feuerwehren wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Feuerwehr warnt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, erlitt eine Kameradin einer Freiwilligen Feuerwehr im Korb der Drehleiter einen Schwächeanfall. „Sie konnte aber geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst versorgt“, sagte der Sprecher. „ Die Kameradin musste nicht in eine Klinik gebracht werden und ist wieder wohlauf.“

Die Warn-App Nina warnte vor dem Großbrand. Aufgrund der Brandgase komme es teilweise zu Sicht- und Geruchsbelästigung. Anwohner sollten Türen und Fenster schließen, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Einsatz sollte noch mehrere Stunden dauern.