Polizei sucht diese beiden Einbrecher mit Fotos

Die beiden Männer sollen in Mitte in eine Wohnung eingebrochen sein. Dabei wurden sie gefilmt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, sollen die beiden Männer zwischen 15.20 Uhr und 16 Uhr in Mitte an der Gertrud-Kolmar-Straße in eine Wohnung eingebrochen sein und Wertgegenstände gestohlen haben.

Beschreibung des ersten Tatverdächtigen:

- circa 30 bis 40 Jahre alt

- untersetzte, dickliche Figur

- rundes Gesicht

- dunkler, voller Dreitagebart

- bekleidet mit einer dunklen Trainingsjacke und -hose der Marke Nike, einem weißen T- Shirt und einem weißen Basecap

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:

- circa 30 bis 40 Jahre alt

- größer als sein Komplize

- schlanke Statur

- dunkle Haare

- dunkler Bart

- bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose mit weißen Streifen der Marke Under Armour, einer schwarzen Trainingsjacke mit blauen Streifen, dunklen Handschuhen und einem schwarzen Basecap mit rotweißem Emblem

Die Polizei fragt:

- Wer hat am Tattag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gertrud-Kolmar-Straße gemacht?

- Wer hat die Tat beobachtet?

- Wer kann Angaben zu dem Wohnungseinbruch machen?

- Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 an der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-272121, der Faxnummer (030) 4664-272199 oder (030) 4664-271010 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.995476.php