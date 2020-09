Berlin A111: BMW crasht mehrfach gegen Leitplanke - Autorennen?

Berlin. Zu einem Crash auf der A111 und einer stundenlangen Sperrung des betroffenen Autobahnabschnitts kam es am Mittwochabend. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Autofahrer mit einem BMW auf der A111 in Richtung Süden, als in der Höhe Holzhauser Straße sein Wagen aus noch nicht geklärter Ursache ausbrach. Der BMW schleuderte, prallte gegen die Mittelleitplanke, dann gegen die rechte Leitplanke. Danach drehte er sich mehrfach um die eigene Achse. Nach etwa 100 Metern kam das Auto zum Stehen.

Nach ersten Informationen blieb der Fahrer unverletzt. Durch umherschleudernde Fahrzeugteile wurden fünf weitere Pkw auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Laut Zeugenberichten könnten weitere Fahrzeuge an einem möglichen Rennen teilgenommen haben.

Die A111 blieb im Bereich des Unfalls von 20.30 Uhr bis 0.22 Uhr gesperrt. Es ermittelt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.