Hubschrauber der Polizei über Berlin: Das steckt dahinter

Berlin. In Berlin und Brandenburg können derzeit mehrere Hubschrauber der Polizei am Himmel zu sehen sein. Nachdem die Helikopter zu Beginn der Woche vor allem an der Ostseeküste unterwegs waren, erreichen sie am heutigen Mittwoch und am Donnerstag nun die Hauptstadt-Region. Was steckt dahinter?

Wie die Bundespolizei mitteilte, handelt es sich um eine Übung. Hintergrund ist demnach die bundesweite sogenannte "Taktikwoche" der angehenden Pilotinnen und Piloten des 40. Ausbildungslehrgangs.

Hubschrauber über Berlin: Das ist die Streckeplanung der Piloten

Dabei wird der Luftraum verschiedener Bundesländer überflogen. Die Streckenplanung wird voraussichtlich über Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf, Rostock-Laage, Rügen, Blumberg im Nordosten von Berlin, Bautzen, Kassel und am 25. September 2020 zurück nach Sankt Augustin führen.

Seit Januar 2019 durchlaufen die ausgebildeten Polizeivollzugsbeamten den ca. 22-monatigen Lehrgang zum Berufshubschrauberpiloten bei der Luftfahrerschule für den Polizeidienst in Sankt Augustin. Ein weiterer großer Schritt innerhalb der letzten Ausbildungsphase ist die polizeitaktische Aus- und Fortbildung. Dabei ist auch die Einweisung der Besatzungen in die Verfahren des Formationsfluges vorgesehen.

Im Anschluss an ihre Ausbildung kommen die Piloten in eine der vier Bundespolizei-Fliegerstaffeln bzw. einer Fliegerstaffel des Bundeslandes.