Berlin Reinickendorf: Auto überschlägt sich bei Unfall

+++ Auto überschlägt sich bei Unfall - Frau schwer verletzt +++

Bei einem Unfall am Donnerstag in Heiligensee (Reinickendorf) hat sich das Auto einer 21-Jährigen überschlagen. Die Frau erlitt eine Halsverletzung. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 21-jährige gegen 14.15 Uhr auf der Straße An der Hasenfurt in Richtung An der Wildbahn unterwegs. An der Kreuzung An der Hasenfurt/Im Rehgrund soll sie die Vorfahrtsregelung missachtet haben und stieß im Kreuzungsbereich mit einer 45 Jahre alten Autofahrerin zusammen. Durch den Aufprall geriet der Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Pkw liegen. Nachdem die Frau selbst ihr Fahrzeug verlassen konnte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Feuerwehrkräfte stellten ihren PKW wieder auf die Räder und am Fahrbahnrand ab. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Betrunkener Radfahrer stürzt in Prenzlauer Berg +++

In der vergangenen Nacht ist ein betrunkener Mann mit seinem Fahrrad in Prenzlauer Berg (Pankow) gestürzt und hat das Bewusstsein verloren. Zeugen alarmierten gegen 0.25 Uhr Rettungskräfte zur Kollwitzstraße. Zuvor war der 35-Jährige auf der Kollwitzstraße in Richtung Danziger Straße unterwegs, wobei er sein Gleichgewicht verloren haben soll und stürzte. Durch den Sturz prallte er mit seinem Kopf gegen den Bordstein und verlor das Bewusstsein. Mit Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von ungefähr 1,7 Promille. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5.