In Berlin-Neukölln löschte die Feuerwehr Autobrände.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Autos brennen in Neukölln

+++ Autos brennen in Neukölln +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. An der Schandauer Straße brannten gegen 1 Uhr mehrere Fahrzeuge - darunter ein Mercedes, ein Toyota und ein weiterer Kleinwagen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch entstand hoher Sachschaden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften am Ort.