Schüsse in Berlin Schöneberg - Verbindungen ins Clan Milieu?

Berlin. In Schöneberg ist am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg der Goebenstraße ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Der 24 Jahre alte Omar F. wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, so eine Polizeisprecherin. Dort wurde der am Kopf verletzte Mann operiert. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, erlitt Omar F. eine Schlagverletzung am Kopf. Wie die Kopfverletzung entstanden sei, werde noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost werden Bezüge ins Clanmilieu geprüft. Ein Mann aus dem Kreis der Tatverdächtigen soll Verbindungen zu Nidal R. haben. Der Intensivtäter war vor zwei Jahren am Rande des Tempelhofer Feldes erschossen worden. Auch Omar F. ist für die Polizei kein Unbekannter. Der Mann soll kurz vor Weihnachten 2018 am Hermannplatz in Neukölln bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren haben.

Generalstaatsanwaltschaft: Auseinandersetzung zwischen Bekannten

Nach ersten Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin habe es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten gehandelt. Zu dem Streit kam es auf einem Hinterhof an der Goebenstraße. Dort fielen auch die Schüsse, die die Polizei und Zeugen hörten. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife zum Einsatzort und fand den verletzten Mann. Schussverletzungen habe der 24-Jährige aber nicht. Nachdem die Schüsse gefallen waren, sollen mehrere Personen durch die Hofdurchfahrt in verschiedene Richtungen geflüchtet sein. Am Tatort soll eine Machete gefunden worden sein. Die Polizei befragte am Abend Zeugen.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen liegt der Auseinandersetzung ein Streit zwischen zwei Bekannten zugrunde. Ein Mann ist dabei erheblich verletzt worden, Schussverletzungen liegen nicht vor. https://t.co/FAt0htK1uR — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 14, 2020

Mann trägt verletzte Person auf den Schultern vom Hinterhof zur Straße

In einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, ist zu sehen, wie zahlreiche Männer vor einer Hofeinfahrt stehen. Plötzlich kommen einige Personen vom Hinterhof auf die Straße gerannt. Immer wieder sind Schüsse zu hören. Nach einiger Zeit ergreifen Personen die Flucht. Weiterhin ist in einem Video zu sehen, wie ein Mann eine schwer verletzte Person auf den Schultern in Richtung Straße trägt. Drei weitere Personen eilen hinterher, um Hilfe zu holen. Am Straßenrand hielten sie dann einen Streifenwagen an.

🛑 Das wird noch ein langer Abend. Die ersten vorsichtige Erkenntnisse von Polizeisprecher Michael Gassen. @morgenpost pic.twitter.com/2S5xNxXNX0 — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) September 14, 2020

Als die Schüsse fielen, demonstrierten rund 200 Meter vom Tatort entfernt junge Menschen gegen die Räumung des Jugendzentrums „Potse“ an der Potsdamer Straße. Dort war auch die Polizeistreife unterwegs.

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Streit in Schöneberg fest

Die Polizei konnte am Abend einen Tatverdächtigen festnehmen. Es werde geprüft, in welchem Zusammenhang er mit dem Geschehen stehe.

Foto: Pudwell

Laut Polizei wurde am Montag gegen 18.15 Uhr in Kreuzberg in der Gneisenaustraße Ecke Nostitzstraße ein 24-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Die 1. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, übernommen.