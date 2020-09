Kreuzberg: Häusliche Gewalt - Täter verletzt drei Polizisten

Polizei und Rettungskräfte in der Graefestraße in Kreuzberg.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 10. September.

+++ Häusliche Gewalt - drei Polizisten verletzt +++

Wegen einer häuslichen Gewalt wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr in die Graefestraße nach Kreuzberg gerufen. Als die Beamten eintrafen, wurden sie von dem Täter sofort angegriffen. Erst mit weiterer Unterstützung konnte die Lage beruhigt werden. Durch den Angriff wurden drei Polizisten verletzt und mussten vom Dienst abtreten. Der Täter wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Mehr Polizeimeldungen:

Polizisten stoppen Raser: Führerschein und Pkw beschlagnahmt

Schlag gegen mutmaßliche Autodiebe: Durchsuchungen

Verfolgungsjagd mit Polizei endet an Parkbank in Köpenick