Köpenick: Verfolgungsjagd mit Polizei endet an Parkbank

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 9. September.

Blaulicht-Blog Verfolgungsjagd mit Polizei endet an Parkbank in Köpenick

+++ Ford ohne Kennzeichen rast durch Köpenick +++

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete am Dienstagabend gegen 21 Uhr für einen Ford Focus zwischen einer Parkbank und einem Blumenkübel in einer Sackgasse in Köpenick. Einer Polizeistreife war ein Ford Focus Turnier aufgefallen, der offenbar ohne Kennzeichen unterwegs war. Laut Zeugenaussagen raste der Ford in die sonst ruhige Sternallee einer recht beschaulichen Wohngegend. Der Fahrer überfuhr einen Poller und krachte dann auf eine Parkbank. Wenige Zentimeter vor dem Geländer zur Müggelspree kam der Ford zum Stehen. Der Fahrer des Fahrzeugs soll nach ersten Erkenntnissen sofort ausgestiegen und weggerannt sein. Mehrere Mitfahrer aus dem Fahrzeug konnten Beamte der Polizei offenbar festnehmen. Im Auto befanden sich zahlreiche Alkoholflaschen, teils schon ausgetrunken. Ein Abschleppunternehmen wurde zur Bergung bestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

