Pankow: Polizisten fangen Hausschwein ein

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 8. September.

+++ Polizisten fangen Hausschwein ein +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Dienstagmorgen an der Dietzgenstraße in Pankow ein Hausschwein eingefangen. "Hausschwein 'Sammy' hatte echt Schwein, als es heute Morgen unvorsichtigerweise auf der Dietzgenstr. herumlief und dabei eine Streife unseres A13 traf. Die Kollegen fingen es ein und übergaben die Sau dem Besitzer", meldete die Polizei bei Twitter und zeigte ein Foto der Sauerei.

🐷Sauerei in #Pankow🐷

Hausschwein "Sammy" hatte echt Schwein, als es heute Morgen unvorsichtigerweise auf der Dietzgenstr. herumlief und dabei eine Streife unseres #A13 traf. Die Kollegen fingen es ein und übergaben die Sau dem Besitzer.

^tsm pic.twitter.com/wfSNcZGQ7i — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 8, 2020

+++ Unbekannter Gegenstand auf Parkbank löst Polizeieinsatz aus +++

Ein unbekannter Gegenstand aus Rohren und Drähten auf einer Parkbank in Friedrichshain hat einen rund dreistündigen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, rückte der Sprengmittelbeseitigungsdienst bei dem Vorfall am Montagabend an. Passanten hatten die Polizei alarmiert. Das Gebiet wurde abgesperrt. Mit Hilfe eines Roboters wurde der Gegenstand geborgen und abtransportiert. Menschen wurden nicht verletzt. Ob es sich bei dem Gegenstand möglicherweise um eine Bombe handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Dieser werde nun untersucht, hieß es.

+++ Polizei kontrolliert Barber Shops in Köpenick +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Montag Friseurgeschäfte in Köpenick kontrolliert. Dazu schrieb die Polizei bei Twitter: "Weil bei dem gestrigen Einsatz unseres A66 festgestellt wurde, dass auf 800 Metern bei 4 Barber Shops jeweils die Kasse keinen Speicherchip hatte oder er nicht aufzeichnete & alle vom selben Verantwortlichen betrieben wurden, dürfte dieser bald beim Finanzamt Haare lassen."

Weil bei dem gestrigen Einsatz unseres #A66 festgestellt wurde, dass auf 800 Metern bei 4 Barber Shops jeweils die Kasse keinen Speicherchip hatte oder er nicht aufzeichnete & alle vom selben Verantwortlichen betrieben wurden, dürfte dieser bald beim Finanzamt Haare lassen.

^tsm pic.twitter.com/loUafpWHHu — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 8, 2020

+++ 33-Jähriger bei bei Messer-Angriff schwer verletzt +++

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in Charlottenenburg eine Stichverletzung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 26-Jähriger gegen 22.20 Uhr in einem Wohnhaus an der Kaiserin-Augusta-Allee an mehreren Wohnungstüren geklingelt und geklopft haben. Als der 33-Jährige seine Wohnungstür öffnete, soll der Jüngere auf ihn eingeschlagen haben, in dessen Wohnung eingedrungen sein und ihn mit einem Messer verletzt haben. Hierbei soll er ihm unter anderem Schnittwunden, eine Stichwunde im Oberkörper und eine Bisswunde zugefügt haben. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Polizeidirektion 2 dauern an.

+++ Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein sieben Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Staaken schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 37-Jährige gegen 14.10 Uhr mit einem Renault den Zweiwinkelweg Richtung Brunsbütteler Damm, als ein siebenjähriges Kind zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten sein soll. Infolgedessen wurde der Junge vom Pkw angefahren, rollte über die Motorhaube und fiel auf die Fahrbahn. Anschließend stand das Kind wieder auf und rannte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Die Fahrerin stieg sofort aus und eilte dem Jungen zur Hilfe. Anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

+++ Mann homophob beleidigt und geschlagen +++

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Moabit homophob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 22-Jährige gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Beussel- Ecke Zwinglistraße durch einen 39-jährigen Mann, der ihm zuvor gefolgt sein soll, homophob beleidigt worden sein. Anschließend soll der mutmaßliche Angreifer dem 22-Jährigen mit flacher und bespuckter Hand auf den Rücken geschlagen und seine Spucke auf dessen Jacke abgewischt haben. Nach Angaben des Angegriffenen soll es sich bei dem Tatverdächtigen, der vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete, um einen Nachbarn von ihm handeln. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg beschmiert +++

Die SPD-Parteizentrale in Kreuzberg, das Willy-Brandt-Haus, ist von Unbekannten beschmiert worden. Eine Objektschutzstreife stellte an dem Gebäude in der Nacht zum Dienstag einen rosafarbenen Schriftzug fest, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, unter anderem sei die Abkürzung „L34“ verwendet worden. Dies ist ein gängiges Kürzel für das autonome Wohnprojekt „Liebig 34“ im Stadtteil Friedrichshain. Das Haus gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Um das Projekt gibt es seit längerer Zeit Streit. Im August bestätigte ein Gericht, dass die Bewohner das Haus verlassen müssen. Diese kündigten an, in die nächste Instanz zu gehen. 2018 endete nach zehn Jahren ein Gewerbemietvertrag, den der Verein mit dem Hausbesitzer abgeschlossen hatte. Dieser hatte den Bewohnerinnen gekündigt. Weil sie nicht ausziehen wollen, klagte er gegen den Verein, der sich selbst als „anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34“ bezeichnet. Immer wieder gab es Proteste für den Erhalt, bei denen es teilweise zu Gewalt kam und die Polizei einschritt.

+++ Polizeiauto stößt mit Mercedes zusammen - Polizistin verletzt +++

In der Nacht zu Dienstag gegen 23 Uhr kam es an der Kreuzung See-/Afrikanische Straße in Wedding zu einem Unfall zwischen einem Einsatzwagen der Berliner Polizei und einem brandneuen Mercedes E-Coupé. Die Fahrerin des Einsatzwagens wurde verletzt, ebenso der Fahrer des Mercedes. Mehr zum Unfall in Wedding lesen Sie hier.