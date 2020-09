Blaulicht-Blog: Autofahrerin erfasst E-Scooter-Fahrer

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 5. September.

+++ Autofahrerin erfasst E-Scooter-Fahrer +++

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr erfasste eine Autofahrerin an der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Stralauer Straße einen E-Scooter-Fahrer. Durch den Aufprall wurde er auf die Windschutzscheibe geschleudert und anschließend auf die Straße. Der E-Scooter-Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

+++ Autos brennen in Tiefgarage +++

In einer Tiefgarage brannten zwei Autos.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 21 Uhr zu einem Einsatz nach Schöneberg ausgerückt. In einer Tiefgarage an der Bayreuther Straße brannten zwei Autos. Vier Personen wurden in Sicherheit gebracht, eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut. Es kam zu einer starken Verrauchung in dem Wohnhaus über der Tiefgarage. Die Feuerwehr, die mit 87 Kräften im Einsatz war, konnte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle bringen.

+++ Auseinandersetzung im James-Simon-Park +++

Im James-Simon-Park wurde nach einer Auseinandersetzung ein Mann festgenommen.

Foto: Peise

Im James-Simon-Park in Mitte ist es gegen 20.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Mehrere Personen waren aneinander geraten. Eintreffende Polizisten konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Ob es bei der Auseinandersetzung verletzte Personen gegeben hat, ist derzeit nicht bekannt.