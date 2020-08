Razzien in Lokalen: Munition gefunden, Konzert aufgelöst

In der Nacht zu Sonnabend kam es zu Einsätzen in mehreren Kneipen und Cafés.

Am Freitagabend un in der Nacht zu Sonnabend kam es zu Durchsuchungen in Neukölln, Kreuzberg und Treptow.

Berlin. Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend mehrere Lokale in Neukölln, Kreuzberg und Treptow durchsucht. Die Bilanz: 40 Anzeigen, darunter wegen illegalem Glückspiel, Schwarzarbeit, Waffen- und Drogenbesitz und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

In einem Lokal am Maybachufer fanden die Beamten 100 Schuss scharfe Munition. In einem Lokal am Treptower Park wurden neuartige illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt.

In einer Kneipe an der Hermannstraße wurde außerdem ein Konzert abgebrochen, bei dem sich Besucher und Musiker nicht an die Einhaltung der Corona-Maßnahmen hielten.

