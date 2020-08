Berlin: Randalierer (16) droht Polizisten mit dem Tod

+++ Randalierer (16) droht Polizisten mit dem Tod +++

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen 16 Jahre alten Randalierer am S-Bahnhof Adlershof fixiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich gegen 1 Uhr nachts zunächst eine Schlägerei ereignet, an der der 16-Jährige beteiligt war. Auf dem Bahnsteig hatten die Polizisten Mühe, den Jugendlichen unter Kontrolle zu bekommen. Beamte der Bundespolizei kamen zur Hilfe. Der renitente junge Mann eskalierte die Situation mehrfach und wurde nach Widerstandshandlungen letztlich zu Boden gebracht.

Als die Polizisten den 16-Jährigen mit Handschellen fixiert hatten, beleidigte er sie und drohte ihnen. Er rief, dass er Polizisten hasse und drohte, sie umzubringen. Der junge Mann beklagt sich mehrfach, die Handschellen bereiteten ihm Schmerzen. Auch äußerte er, er wünsche sich, von den Polizisten verletzt zu werden, damit es zu einem Gerichtsverfahren komme.

Als die Polizisten versuchten, dem Mann einen Mundschutz aufzusetzen, versuchte dieser, ihn zu verschlucken. Auch ein Bekannter des 16-Jährigen versucht, mäßigend auf ihn einzuwirken, ebenfalls ohne Erfolg. Die Polizisten wollten den Jugendlichen offenbar bereits an Ort und Stelle entlassen und ihm die Handschellen abnehmen, behielten ihn wegen der Renitenz und der wiederholten Drohungen und Beleidigungen aber zunächst weiter in Gewahrsam. Später brachten sie ihn mit einem Gefangenentransporter nach Tempelhof zu einer Gefangenensammelstelle.

+++ Ladendieb attackiert Polizisten +++

Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Mitte nach einem Ladendiebstahl Polizisten attackiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Ladendetektiv eines Geschäfts in der Rathausstraße gegen 14.30 Uhr die Polizei alarmiert. Der 32-Jährige, der von dem Detektiv bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden war, hatte sich geweigert, seinen Rucksack zu öffnen. Auch den Polizisten gegenüber weigerte er sich und leistete erheblichen Widerstand, schlug um sich und musste zu Boden gebracht werden, um ihm die Handfessel anzulegen. Hierbei trat er einem Polizisten gegen das Gesicht, wodurch dieser mit dem Kopf gegen ein Regal stieß und sich hierbei eine Kopfverletzung zuzog. Der betrunkene Mann konnte schließlich gefesselt und festgenommen werden und wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Kollegen leicht verletzt und bedurften keiner ärztlichen Behandlung. Der am Kopf verletzte Polizeibeamte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und trat nach einer ärztlichen Versorgung vom Dienst ab.

+++ Fahrrad bei Unfall in zwei Teile gerissen +++

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in Lichterfelde.

Foto: Thomas Peise

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Hindenburgdamm Ecke Drakestraße in Lichterfelde zu einem schweren Unfall. Auf der Kreuzung erfasste gegen 20.15 Uhr ein Auto einen Radfahrer. Dieser wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Fahrrad wurde dabei in zwei Teile zerrissen.

+++ Zwei Kellerbrände in Kreuzberg - ein Mensch verletzt +++

Gleich zwei Mal musste die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend wegen Kellerbränden in die Wilhelmstraße im Ortsteil Kreuzberg ausrücken. Beim ersten Mal brannten gegen 17 Uhr acht Kellerverschläge in einem Wohn - und Geschäftsgebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Insgesamt drei Personen mussten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden, eine davon kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Nur wenige Stunden später gegen 21.20 Uhr wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung erneut in die Wilhelmstraße gerufen. Es brannten wieder Kellerverschläge - in einem nicht weit vom ersten Brandort entfernten sechsgeschossigen Wohnhaus. 20 Einsatzkräfte brachten die Flammen zügig unter Kontrolle. Verletzte gab es beim zweiten Einsatz nicht.

Die Brandursachen waren am Morgen noch unklar. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht konnte noch nicht gesagt werden.

+++ Cabrio stand in Rudow in Flammen +++

Foto: Thomas Pudwell

An der Hafenstraße in Rudow brannte in der Nacht zu Freitag ein hochwertiges Cabrio. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Die Umstände sind unklar; die Kriminalpolizei ermittelt. Ein weiteres Auto brannte in der Nacht am Saatwinkler Damm in Siemensstadt.

+++ Neun Festnahmen bei Kontrollen in Hellersdorf +++

Die Durchsuchungen fanden in der Hellen Mitte in Berlin-Hellersdorf statt.

Foto: Thomas Peise

In Hellersdorf haben Einsatzkräfte von Zoll, Ordnungsamt, Polizei und LKA mehrere Bars kontrolliert. Dabei wurden laut ersten Angaben von vor Ort neun Personen festgenommen, die sich illegal in Deutschland aufhalten sollen. Zudem wurden Drogen gefunden. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

+++ Auto brannte in Mitte +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen des Autos in Mitte.

Foto: Thomas Peise

An der Melchiorstraße in Mitte brannte gegen 22.40 Uhr ein Audi. Der Innenraum stand in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.