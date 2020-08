SEK stürmt Wohnung in Berlin-Hohenschönhausen

Das Spezialeinsatzkommando im Einsatz in der Grevesmühlener Straße in Hohenschönhausen.

+++ SEK stürmt Wohnung in Hohenschönhausen +++

Gegen 2.45 Uhr stürmte ein Spezialeinsatzkommando eine Wohnung in der Grevesmühlener Straße in Hohenschönhausen. Nach ersten noch unbestätigten Angaben zufolge soll eine Person eine andere bedroht haben. Hierbei soll es sich um einen Vater (Opfer) und den Sohn gehandelt haben. Das SEK traf nur den Vater in der Wohnung an. Weiteres ist bislang unklar.

+++ Mann verursacht Unfälle auf A100: Staatsschutz ermittelt +++

Der Staatsschutz ermittelt in Berlin gegen einen Mann, der für eine stundenlange Sperrung der Stadtautobahn A100 gesorgt hat und eine vermeintliche Munitionskiste bei sich trug. Der Autofahrer hatte zuvor ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Unfälle verursacht und dann angekündigt, in der Kiste befände sich ein „gefährlicher Gegenstand“, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

+++ Heftiger Streit in Reinickendorf - Mehrere Personen verletzt +++

Polizei und Feuerwehr rückten nach Reinickendorf an.

Foto: Thomas Peise

In der Ernststraße in Reinickendorf kam es in einer Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, ein dritter erlitt Stichverletzungen am Oberschenkel und Wange. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.