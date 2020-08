Berlin: Vier brennende Autos - eine Festnahme

+++ Unfall auf dem Schöneberger Ufer +++

Einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen meldet die Verkehrsinformationszentrale am Dienstagmorgen auf dem Schöneberger Ufer in Höhe Köthener Brücke. Die Fahrzeuge müssen mit einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es staut sich zurück bis in den Tiergartentunnel.

Nach unseren Infos gab es auf dem Schöneberger Ufer einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen, die jetzt mit einem Kran geborgen werden werden müssen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Bitte das Gebiet weiträumig umfahren!

Auch die BVG ist mit ihrer Buslinie M29 betroffen. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes wird die Linie in Fahrtrichtung U Hermannplatz zwischen den Haltestellen Potsdamer Brücke und Wilhelmstr./Kochstr. umgeleitet. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden.

+++ Vier brennende Autos - eine Festnahme +++

Erneut hat es in Berlin gebrannt: Insgesamt vier Autos sind in der Nacht zu Dienstag in den Ortsteilen Neu-Hohenschönhausen, Falkenberg und Britz bei Bränden beschädigt und sogar zerstört worden. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Flammen löschen, sagte ein Sprecher am Morgen. Verletzte gab es demnach keine. Die Brandursachen waren noch unklar.

In der Egon-Erwin-Kisch-Straße in Neu-Hohenschönhausen fing gegen 02.10 Uhr ein Audi Cabrio Feuer und brannte aus. Ein Mann wurde festgenommen. In der Straße Am Dörferweg in Falkenberg brannte es gegen 04.20 Uhr im Innenraum eines Wagens. Das Fahrzeug wurde lediglich beschädigt. Anders sieht es in Britz aus: Hier standen im Tempelhofer Weg gegen 04.45 Uhr zwei Autos in Vollbrand und wurden durch die Flammen zerstört.

+++ Drei schwere Radunfälle an einem Tag +++

Ein Autofahrer erfasste einen Rennradfahrer in Berlin-Baumschulenweg. Beide wurden teilweise schwer verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Dienstag hat ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer mit der Beifahrerseite an der Baumschulenstraße / Stormstraße in Berlin-Baumschulenweg erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Rennrad geschleudert und schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Insassen im Auto blieben unverletzt. Die Beamten der Direktion 6 ermitteln zur Unfallursache, vermutlich hat der Autofahrer den Radfahrer übersehen.

In Spandau waren zwei Radfahrer am Montag bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr eine Frau am Montagvormittag in Wilhelmstadt an, als sie eine Straße überquerte. Unklar ist bislang, ob die Frau fuhr oder ihr Rad schob. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Zudem wurde am Altstädter Ring ein Radfahrer oder eine Radsfahrerin von einem Pkw angefahren. Weitere Einzelheiten zu den Unfällen finden Sie hier.

+++ Zusammenstoß am Grazer Damm +++

Auf der Kreuzung Voralberger Damm / Grazer Damm krachte ein Mercedes in einen Lieferwagen für Medikamente.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 2.20 Uhr krachte auf der Kreuzung Voralberger Damm / Grazer Damm, direkt an einer Autobahnauffahrt, ein mit offenbar vier Personen besetzter Mercedes in einen Lieferwagen für Medikamente. Die Geschwindigkeit des Mercedes war wohl nicht sehr langsam. Der Transporter drehte sich direkt um 180 Grad und blieb mit zwei platten Reifen am Voralberger Damm stehen. Es entstand Sachschaden. Vor der Polizei behaupteten beide Fahrer, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.