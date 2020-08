Unfälle in Spandau: Zwei Radfahrer sterben

Ein Polizeibeamter an der Unfallstelle am Altstädter Ring in Spandau.

Gleich zwei Radfahrer sind am Montag bei Verkehrsunfällen in Spandau ums Leben gekommen.

Berlin. Zwei Radfahrer sind am Montag in Spandau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, sei ein 25-Jähriger mit seinem Transporter auf der Brüderstraße Richtung Krowelstraße unterwegs gewesen. Als er gegen 11.15 die Pichelsdorfer Straße überquert habe, habe er die bislang unbekannte Radfahrerin in der Brüderstraße angefahren.

Die Nachforschungen hätten ergeben, dass die Frau die Brüderstraße überqueren wollte. Ob sie fuhr oder ihr Rad geschoben habe, sei derzeit noch unklar. Die Frau habe bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie später starb. Der 25-Jährige musste wegen eines Schocks vor Ort behandelt werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tödliche Unfälle in Spandau: Person auf Fahrrad kommt ums Leben

Zudem kam ein Radfahrer oder eine Radfahrerin am Altstädter Ring bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr auf Anfrage. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.

Die Sperrungen rund um die Unfallstelle am Altstädter Ring führten laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu "chaotischen Verhältnissen". Spandau sei ein "einziger Parkplatz", so die VIZ auf Twitter weiter.

Auch zahlreiche Busse der BVG waren von den Sperrungen betroffen.

Der Altstädter Ring in #Spandau wurde jetzt wieder freigeben. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis sich der Verkehr wieder normalisiert. Aktuell z.B. noch + 25 Min #Stau auf Am Juliusturm stadtauswärts. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 17, 2020

Lesen Sie auch: 29 Verkehrstote im ersten Halbjahr in Berlin