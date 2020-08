Hellersdorf: Brandstifter zünden Transporter an

+++ Brandstifter zünden Transporter an +++

Auch in Hellersdorf hat es in der Nacht gebrannt. Gegen 0.50 Uhr wurde die Feuerwehr mit zwei Staffeln zur Risaer Straße in Hellersdorf gerufen. Dort stand ein Kleintransporter in Flammen. Der Brand griff auch schon auf einen zweiten Transporter über. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es wurde niemand verletzt.

+++ Autos brennen in Niederschönhausen aus +++

Gegen 2.20 Uhr haben Anwohner wegen eines brennenden Autos die Feuerwehr zum Büchnerweg in Niederschönhausen gerufen. Als die Retter eintrafen stand ein Pkw bereits im Vollbrand, ein weiteres Fahrzeug wurde durch Hitze der Flammen erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.