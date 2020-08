Hitze in Berlin verursacht viele Einsätze der Feuerwehr

+++ Hitze in Berlin verursacht vielen Einsätze der Feuerwehr +++

Die anhaltend hohen Temperaturen in Berlin haben in zu einem erhöhten Einsatzaufkommen bei der Berliner Feuerwehr geführt. Die Feuerwehr twitterte am Mittwoch: "Uns erreichen gerade sehr viele Meldungen zu Einsätzen in der Notfallrettung. Wir nehmen nun zusätzliche Rettungswagen in den Dienst. Achten Sie bitte auch auf ältere und erkrankte Mitmenschen und trinken alle genug Flüssigkeit."

+++ Auf Mann in Hellersdorf eingestochen +++

In Hellersdorf wurde ein Mann nach einer Auseinandersetzung festgenommen.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht ist ein Mann in Hellersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer gerieten gegen 22.10 Uhr in der Wohnung des 46-Jährigen an der Alte Hellersdorfer Straße in Streit. Der 46-Jährige soll den 32-Jährigen dann mit einem Messer verletzt und anschließend Erste Hilfe geleistet sowie den Notruf gewählt haben. Im Krankenhaus musste der 32-Jährige notoperiert werden. Sein Zustand konnte stabilisiert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest und brachten ihn in ein Gewahrsam. Bei der anschließenden Spurensicherung fanden Polizisten noch sieben Hanfpflanzen auf dem Balkon. Diese wurden beschlagnahmt. Außerdem wurden zwei Hunde dem Tierheim übergeben. Derzeit wird geprüft, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat in der Polizeidirektion 6.

+++ Einbrecher mit Badeschlappen von Hausbesitzer unterwegs - Festnahme +++

Einbrechen mal anders: Ohne Hast hat sich ein 32-Jähriger in einer Villa in Wilmersdorf zu schaffen gemacht und nachts auch noch das Licht brennen lassen. Er sei mit den Badelatschen des abwesenden Besitzers durch das Haus geschlappt und habe sich offensichtlich wie zu Hause gefühlt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Einbrecher sei in der Nacht festgenommen worden. Ein Nachbar hatte die erleuchteten Fenster gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Wann der Verdächtige gewaltsam in das Haus eindrang und ob Wertgegenstände fehlen, werde jetzt ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.

+++ Schüsse von Balkon in Neukölln +++

Schüsse von einem Balkon in Neukölln haben das Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Die Kräfte seien aber am Dienstagabend wieder abbestellt worden, nachdem drei Jugendliche und ein 13-Jähriger aus der Wohnung mit dem Balkon im Theodor-Loos-Weg kamen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und auf dem Balkon eine Patronenhülse entdeckt und beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

Die Erziehungsberechtigten des 13-jährigen Jungen und der drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden verständigt, sie nahmen ihren Nachwuchs dann in Empfang. Es stellte sich heraus, dass die Waffe dem Vater eines 14-Jährigen gehörte. Gegen den Mann (35) werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.

+++ Frau im Bus in Reinickendorf beleidigt und getreten +++

Ein Frau ist am Dienstag im Bus der Linie X21 in Reinickendorf von einem Mann getreten und beleidigt worden. In Höhe des Kurt-Schumacher-Platzes soll nach Angaben der 44-jährigen Frau der Mann ihr in den Unterleib getreten und fremdenfeindlich beleidigt haben - vermutlich wegen ihrer Kleidung. Der Mann habe dann den Bus an der dortigen Haltestelle in Richtung Scharnweberstraße verlassen und sei geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Feuer in Krankenhaus in Köpenick - Festnahme +++

Nach einem Brand am Dienstag in einem Krankenhaus an der Salvador-Allende-Straße in Köpenick ist eine 25 Jahre alte Verdächtige namhaft gemacht worden. Die Brandmeldeanlage löste gegen 12.45 Uhr einen Alarm aus. Daraufhin gelang es Mitarbeitern der betroffenen Station den Brand von einem Müll- und einem Wäschesack noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Bei den weiteren Ermittlungen gelang es Polizisten eine Tatverdächtige namhaft zu machen, die in ihrer Vernehmung weitere fünf Brandlegungen in diesem Krankenhaus in der Vergangenheit gestand. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.

+++ Kassiererin in Siemensstadt verletzt +++

Ein Mann hat am Dienstag in Siemensstadt (Spandau) einen Supermarkt überfallen und eine Kassiererin verletzt. Der Unbekannte mit einem Mund-und-Nasen-Schutz betrat gegen 20.45 Uhr den Discounter an der Siemensstraße. An der Kasse habe der Mann die 37 Jahre alte Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Abschließend soll er versucht haben, noch in die Kasse zu greifen. Dabei habe er einen Arm der Kassiererin gepackt und ihr eine kleine Schnittverletzung zugefügt. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 übernommen.

+++ Mehrere Fahrzeuge bei Bränden beschädigt +++

Ein Mercedes wurde durch einen Brand stark beschädigt.

Foto: Peise

In der Nacht zu Mittwoch sind in vier Ortsteilen Berlins Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört worden. In allen vier Fällen konnten die Flammen gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzte gab es keine. Die Brandursachen waren am Morgen noch unklar.

In Lichterfelde fing gegen 01.22 Uhr auf der Billy-Wilder-Promenade der Reifen eines Transporters Feuer. Der Motorraum eines Autos brannte gegen 1.06 Uhr an der Winterstraße in Reinickendorf. Ein Transporter wurde um 0.29 Uhr in Gesundbrunnen in der Schönstedtstraße durch ein Feuer stark beschädigt. Der vierte Brand ereignete sich bereits gegen 23.10 Uhr in Marzahn. Hier ging ein Auto in der Eichhorster Straße in Flammen auf. Der Innenraum brannte aus.

Ein Fahrzeug brannte in Gesundbrunnen.

Foto: Peise

+++ Fußgänger mit Flüssigkeit bespritzt +++

Fußgänger wurden mit einer Flüssigkeit bespritzt.

Foto: Pudwell

Am Kottbusser Damm soll ein Radfahrer am Dienstag gegen 20 Uhr zwei Fußgänger mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt haben. Die Fußgänger klagten kurz darauf an ihrem Wohnort über Hautreizungen und riefen die Feuerwehr. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte die getragene Kleidung sicher, um festzustellen, mit welcher Flüssigkeit der Täter spritzte.

+++ Feuer in Bürogebäude in Hohenschönhausen +++

In einem Bürogebäude in Hohenschönhausen brannte es.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Einsatz nach Hohenschönhausen (Pankow) ausgerückt. In einem Bürogebäude an der Hauptstraße brannten in einem Vorraum abgestellte Plastiksachen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Strohballen brennen +++

Die Feuerwehr löschte brennende Strohballen.

Foto: Pudwell

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr ist die Feuerwehr zur L200 zwischen Rüdnitz und Wullwinkel im Landkreis Barnim verständigt worden. Dort brannten mehrere Strohballen. Die Strohmiete stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Es wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Die Löscharbeiten zogen sich die halbe Nacht hin. Mit einem Radlader wurden die Strohballen auseinander gezogen und dann gelöscht.