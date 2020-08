Hellersdorf: Auf Mann eingestochen - Festnahme

+++ Auf Mann in Hellersdorf eingestochen +++

In einer Wohnung an der Alte Hellersdorfer Straße in Hellersdorf ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Im Laufe des Streits soll einer der Männer zu einem Messer gegriffen und mehrmals auf den Kontrahenten eingestochen haben. Der Mann soll schwere Verletzungen erlitten haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Täter konnten Polizisten noch im Hausflur des Wohnhauses festnehmen. Bei der anschließenden Spurensicherung fanden Polizisten noch sieben Hanfpflanzen auf dem Balkon. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mercedes durch Brand beschädigt +++

Ein Mercedes wurde durch einen Brand stark beschädigt.

Foto: Peise

An der Winterstraße in Reinickendorf hat gegen 1.15 Uhr ein Mercedes gebrannt. Der Wagen wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein vor dem Mercedes geparkter Transporter wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Fahrzeug brannte in Gesundbrunnen +++

Ein Fahrzeug brannte in Gesundbrunnen.

Foto: Peise

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr versucht, an der Schönstedtstraße in Gesundbrunnen (Mitte) einen Kleintransporter in Brand zu setzten. Durch das schnelle Entdecken des Brandes konnte die Feuerwehr ein Ausbrennen des Wagens verhindern. Es wurde nur der hintere rechte Radkasten beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

+++ Fußgänger mit Flüssigkeit bespritzt +++

Fußgänger wurden mit einer Flüssigkeit bespritzt.

Foto: Pudwell

Am Kottbusser Damm soll ein Radfahrer am Dienstag gegen 20 Uhr zwei Fußgänger mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt haben. Die Fußgänger klagten kurz darauf an ihrem Wohnort über Hautreizungen und riefen die Feuerwehr. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte die getragene Kleidung sicher, um festzustellen, mit welcher Flüssigkeit der Täter spritzte.

+++ Feuer in Bürogebäude in Hohenschönhausen +++

In einem Bürogebäude in Hohenschönhausen brannte es.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Einsatz nach Hohenschönhausen (Pankow) ausgerückt. In einem Bürogebäude an der Hauptstraße brannten in einem Vorraum abgestellte Plastiksachen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Strohballen brennen +++

Die Feuerwehr löschte brennende Strohballen.

Foto: Pudwell

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr ist die Feuerwehr zur L200 zwischen Rüdnitz und Wullwinkel im Landkreis Barnim verständigt worden. Dort brannten mehrere Strohballen. Die Strohmiete stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Es wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Die Löscharbeiten zogen sich die halbe Nacht hin. Mit einem Radlader wurden die Strohballen auseinander gezogen und dann gelöscht.