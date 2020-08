An der Glanzstraße in Baumschulenweg brannte ein Mercedes.

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 7. August 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Mercedes brannte in Baumschulenweg

+++ Mercedes brennt in Wohngebiet in Baumschulenweg +++

Berlin. An der Glanzstraße In Baumschulenweg brannte in der Nacht zu Freitag ein Mercedes. Auch ein Baum neben dem Fahrzeug fing Feuer. Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

IN Weißensee brannte es auf einer Baustelle.

Foto: Thomas Peise

+++ Riesige Rauchwolke nach Dachbrand in Weißensee +++

An der Goethestraße in Weißensee ist am Donnerstagabend auf dem Dach eines unbewohnten Wohnneubaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand des etwa 400 Quadratmeter großen Dachstuhls gerieten laut Feuerwehr auch die darunterliegenden Geschosse in Brand.

An der Goethestraße in Weißensee brennt es am Donnerstagabend auf dem Dach eines unbewohnten Wohnneubaus. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort Foto: Thomas Peise

Verletzt wurde niemand. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Wegen des Feuerwehreinsatzes fuhren die Straßenbahnen am Abend nicht zwischen Antonplatz und Prenzlauer Allee/Ostseestraße, meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

