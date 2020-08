Berlin: Personen geschlagen und getreten - Dieser Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach einem Mann, der am 28. Juni 2018 gegen 17 Uhr an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße in Moabit einem mittlerweile 67-Jährigen ins Gesicht geschlagen und einem nunmehr 25-Jährigen mit dem Fuß gegen den Brustkorb getreten haben soll. Anschließend flüchtete der Mann.

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Berlin

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Berlin

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Berlin

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Berlin



Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiabschnitt 27 in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664–227627 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664–227700 oder (030) 4664–227701 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.