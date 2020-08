Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf: Täter fliehen ohne Beute

Mehrere Täter haben in Berlin-Wilmersdorf versucht, eine Bank zu überfallen. Dabei seien sie am Dienstagvormittag auf Sicherheitsleute gestoßen und es seien Schüsse gefallen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort in der Detmolder Straße. Dabei sei ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

Drei bewaffnete Räuber scheitern am Dienstag bei dem Versuch, in eine Volksbank-Filiale in Wilmersdorf einzudringen.

Berlin. Es war derselbe Ort und die gleiche Uhrzeit, aber ein anderes Ziel. Erst im Juni war vor der Filiale der Berliner Volksbank am Bundesplatz in Wilmersdorf ein Geldtransporter überfallen worden. Am Dienstag versuchten nun Räuber, die Bank selbst zu überfallen. Gegen 9.30 Uhr wollten sie in das Gebäude eindringen, scheiterten jedoch und flohen nach Angabe der Polizei ohne Beute. Denn Sicherheitsmitarbeiter hätten sie aufgehalten, sagte Sprecher Thilo Cablitz. „Dabei kam es zu mehreren Schüssen.“ Einer der Mitarbeiter wurde durch die Kugeln schwer verletzt – zum Glück nicht lebensgefährlich. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war kurz nach dem Vorfall um 9.37 Uhr alarmiert worden, weil auf dem Hof der Bank ein Auto brannte. Dabei habe es sich um das Fahrzeug gehandelt, mit dem die Täter kamen, sagte Polizeisprecher Cablitz. Sie hätten es angezündet, um Spuren zu verwischen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand bereits durch Kollegen der Berliner Polizei gelöscht“, sagte Feuerwehrsprecher Dennis Passlack. Man sei mit bis zu 20 Kräften im Einsatz gewesen und habe den Ort des Geschehens gegen elf Uhr der Polizei übergeben, die mit den Ermittlungen begann.

Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf: Drei maskierte Täter flohen in unbekannte Richtung

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich um drei maskierte Täter gehandelt haben. Diese flohen nach den Schüssen. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte zunächst zu Fuß in Richtung Stadtautobahn A100. Dort sollen sie schließlich in ein dunkles Fahrzeug gestiegen sein und ihre Flucht in Fahrtrichtung Norden fortgesetzt haben.

Die Volksbank-Filiale liegt in unmittelbarer Nähe der Stadtautobahn A100. Der Überfall geschah wie bereits der vor eineinhalb Monaten kurz nach dem morgendlichen Berufsverkehr. Die Polizei twitterte am Dienstagvormittag noch, dass ein Geldtransporter überfallen worden sei. Das wurde jedoch am Mittag korrigiert.

Foto: BM

Die parallel zur Autobahn verlaufende Detmolder Straße, an der die Volksbank-Filiale liegt, wurde über Stunden zwischen dem Bundesplatz und der Weimarischen Straße abgesperrt. Polizisten bezogen teils mit Maschinenpistolen vor dem rot-weißen Absperrbändern Position. Auch die über den Bundesplatz führende Bundesallee wurde in südlicher Richtung zeitweise gesperrt. In die Gegenrichtung konnte der Verkehr aber wie gewohnt passieren.

Autofahrern empfahl die Polizei, den Bereich weiträumig zu umfahren. Fußgänger wurden nur durchgelassen, wenn sie im abgesperrten Bereich wohnten oder arbeiteten. Dann wurden sie allerdings von Polizisten zu ihrem Ziel begleitet. Vor Ort wurden Zeugen vernommen, und Mitarbeiter der Kriminaltechnik sicherten um die Bank Spuren. Die Ermittler - insgesamt waren laut Polizei 150 Einsatzkräfte vor Ort - versuchten außerdem, sich mit Hilfe einer Drohne ein Bild aus der Luft zu verschaffen. Auch das Fahrzeug auf dem Hof wurde untersucht.

Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf: Zusammenhang zu anderen Taten wird geprüft

Erst wenn alle Zeugenaussagen und Spuren übereinandergelegt wurden, wisse man mehr über den genauen Ablauf und könne ihn mit dem anderer Taten vergleichen, sagte Cablitz. Zusammenhänge zum Überfall vom 16. Juni am selben Ort prüfe das Landeskriminalamt „selbstverständlich“. Damals lauerten zwei Unbekannte zur gleichen Uhrzeit am Vormittag einem Boten des Lieferdienstes Prosegur auf, der die Volksbank-Filiale gerade beliefern wollte. Zwei Männer bedrohten den 56-Jährigen mit einer Waffe und verlangten die Geldkassette.

Allerdings wehrte sich der Geldbote und zog seine eigene Waffe. Bei einer Rangelei gelang es dem Duo dann, ihm Koffer und Waffe abzunehmen. Der Geldbote wurde durch Reizgas leicht an den Augen verletzt. Die Täter konnten mit einem bereitstehenden Auto flüchten. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Mehrere Medien berichteten damals von einer halben Million Euro. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Außerdem prüfe man Zusammenhänge zu einem weiteren erfolglosen Überfall in der vergangenen Woche in der Karstadt-Filiale am Neuköllner Hermannplatz, sagte Cablitz. Auch wenn es sich beim jüngsten Fall um einen anderen „Modus Operandi“ handele, könnten es auch die gleichen Täter sein. Am Freitagmittag hatten gegen 13.30 Uhr vier Männer in der Postbank-Filiale ebenfalls versucht, einem Geldboten seinen Koffer abzunehmen. Dabei versprühten auch sie Reizgas, wodurch zwölf Menschen überwiegend leicht verletzt wurde. Der Bote konnte sich allerdings mit dem Geld in Sicherheit bringen, weshalb die Täter leer ausgingen.

Der Hermannplatz war nach dem gescheiterten Überfall über Stunden gesperrt. Die Täter konnten mit einem dunklen Audi fliehen. Aufgrund widersprüchlicher Zeugenaussagen konnten die Ermittler zunächst nicht ausschließen, dass die gescheiterten Räuber in das Kaufhaus flohen, weshalb es über Stunden durchsucht wurde.