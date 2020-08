Kreuzberg: Carsharing-Mercedes kracht in Auto, Fahrer flüchtet

+++ Carsharing-Mercedes kracht in Auto, Fahrer flüchtet +++

In Kreuzberg ist ein Carsharing-Fahrzeug verunglückt. Eine Mercedes-A-Klasse des Anbieters "Car2Go" raste in der Franz-Klühs-Straße in einen geparkten Kia Rio und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten VW Up. Der Fahrer der A-Klasse versuchte noch zurückzusetzen und schob dabei den Kia ebenfalls zurück. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls riefen Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Fahrer des Carsharing-Wagens offenbar bereits vom Unfallort verschwunden.

Weitere Insassen des Wagens blieben zwar in der unmittelbaren Nähe, machten aber keine Angaben zum Geschehen. Was sienicht wussten: Ein Anwohner hat gefilmt, wer direkt nach dem Unfall das Fahrzeug verlassen hat.

Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte den Wagen sicher.

Der Mercedes krachte erst in den Kia und schob diesen auf den VW.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Wohnung in Neukölln ausgebrochen +++

In einer Wohnung in Neukölln ist ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

An der Fritzi-Massary-Straße in Neukölln ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort, die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Auch ein Hund wurde aus der Erdgeschosswohnung gerettet. Die Hintergründe des Brandes sind noch unklar.

Beim #Brand einer Wohnung in der #Fritzi_Massary_Straße in #Neukölln wurde gegen 7: 30 Uhr eine Person verletzt und ins Krhs gebracht. Ein Hund aus der Wohnung wurde gerettet und konnte vor Ort verbleiben. Der Brand war schnell gelöscht.

Im Einsatz: 18 Kräfte mit 5 Fahrzeugen. pic.twitter.com/KqR5XA1wvO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2020

+++ Benzin aus Laster abgezapft und Polizist mit Benzin überschüttet +++

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten in Britz zwei Männer nach Diebstahl von Kraftstoff aus einem LKW fest. Die Polizeikräfte hatten gegen 22.40 Uhr einen unbekannten Mann in der Ballinstraße dabei beobachtet, wie dieser aus einem dort parkenden Lkw Kraftstoff abzapfte. Bei dem Versuch, den Mann festzunehmen, rannte der Unbekannte auf einen 30-jährigen Beamten zu, überschüttete ihn mit Kraftstoff aus einem mitgeführten Kanister und flüchtete in Richtung Grenzallee.

Der Polizist nahm die Verfolgung auf, musste diese kurze Zeit später aber abbrechen, da der über ihn geschüttete Kraftstoff ihn in der Sicht erheblich behinderte. Auf der weiteren Flucht rannte der Unbekannte an einem parkenden Pkw vorbei, in dem zwei Personen saßen und rief diesen etwas zu. Danach flüchtete er weiter und entkam. Spuren an und im Fahrzeug wiesen auf eine Beteiligung der beiden Insassen an dem Kraftstoffdiebstahl hin. Daraufhin wurden die 27 und 31 Jahre alten Männer von den Einsatzkräften festgenommen, in ein Gewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Der 30-jährige Polizist wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Er konnte den Dienst fortsetzen. Ein großer Teil seiner Kleidung und dienstlichen Ausrüstung ist für zukünftige Einsätze unbrauchbar.

+++ Toilettenhäuschen beschmiert - Festnahme +++

Bei einem mutmaßlichen Graffiti-Sprayer klickten am Montagabend in Friedrichshain die Handschellen. Zivilkräfte beobachteten gegen 20.45 Uhr den Mann, der eine Wand eines Toilettenhäuschens am Boxhagener Platz beschmierte. Sie nahmen ihn vorläufig fest, fanden Farbsprühdosen bei ihm und beschlagnahmten diese. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Schwangere Frau rassistisch beleidigt +++

Am Montagabend soll eine Frau in Schöneberg rassistisch beleidigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 37-jährige Schwangere gegen 19.20 Uhr mit ihrem elfjährigen Kind zu Fuß unterwegs, als sie an der Steinmetz- Ecke Goebenstraße von einem Mann rassistisch beleidigt worden sei. Die Frau verfolgte ihn daraufhin bis zum S-Bahnhof Yorkstraße. Dort nahmen dann Polizeikräfte den Tatverdächtigen fest. Der 43-Jährige wurde in ein Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der Tatverdächtige auch einen der Polizisten mehrfach. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

+++ Mann stiehlt Lebensmittel aus Geschäft und wird gewalttätig +++

Montagmittag ist in Rummelsburg ein Mann nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 38-jähriger Ladendetektiv gegen 13.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Weitlingstraße den 26-Jährigen, wie er Waren aus der Auslage nahm und in eine mitgeführte Tasche steckte. Anschließend soll er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.

Außerhalb des Lebensmittelgeschäftes sprach der Ladendetektiv den mutmaßlichen Dieb an. Daraufhin schlug dieser mit Fäusten auf ihn ein und konnte zunächst flüchten. Gemeinsam mit einem weiteren, hinzukommenden 39-jährigen Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes konnte der mutmaßliche Dieb dann in der Nähe festgehalten und einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife übergeben werden. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften und Drogen beschlagnahmt. Der 26-Jährige wurde in ein Gewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat übergeben. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Polizei durchsucht Räume des Bankenverbands +++

Die Polizei durchsucht seit Dienstagmorgen im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Verfahren Büros des Bankenverbands in Berlin und Frankfurt. Das sagte ein Verbandssprecher auf Anfrage. „Die Ermittlungen richten sich nicht gegen den Bankenverband“, betonte der Sprecher. „Wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden.“ Dem Bericht zufolge wird nicht gegen Funktionäre des Verbands ermittelt. Es handele sich um eine Durchsuchung im Zeugenstatus.

Bei „Cum-Ex“-Geschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um den Staat über Jahre hinweg um Geld zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen.

+++ Mehrere Autos brannten in der Nacht +++

Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Foto: Morris Pudwell

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr brannte ein hochwertiger Mercedes auf dem Ikea-Parkplatz am Sachsendamm in Schöneberg. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, konnte jedoch ein Ausbrennen nicht mehr verhindern. Ein Fachkommissariat ermittelt zur Brandursache.

Gegen 2.15 Uhr rief ein Anwohner die Feuerwehr in den Spekteweg in Spandau, nachdem er Flammen an einem geparkten Dacia bemerkte. Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug fast vollständig ausbrannte. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein Nissan beschädigt, der unmittelbar vor dem Dacia abgestellt war.

Zeitgleich bemerkte eine Anwohnerin in der Rüdesheimer Straße in Wilmersdorf Flammen an einem geparkten Audi. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

+++ Fahrradaktivisten demonstrieren am Tempelhofer Damm +++

Demonstranten fordern bessere Bedingungen für Radfafrer in Berlin.

Foto: Sergej Glanze

Am Tempelhofer Damm in Tempelhof hat am Dienstagmorgen eine Fahrraddemonstration für bessere Radwege stattgefunden. Die Fahrbahn war stadteinwärts in Höhe des Rathauses Tempelhof bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund einer #Kundgebung ist der Tempelhofer Damm stadteinwärts in Höhe Rathaus #Tempelhof bis ca. 08:30 Uhr #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 4, 2020