Blaulicht-Blog: Mercedes auf Ikea-Parkplatz in Flammen

+++ Carsharing-Mercedes kracht in Auto, Fahrer flüchtet +++

In Kreuzberg ist ein Carsharing-Fahrzeug verunglückt. Eine Mercedes-A-Klasse des Anbieters "Car2Go" raste in der Franz-Klühs-Straße in einen geparkten Kia Rio und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten VW Up. Der Fahrer der A-Klasse versuchte noch zurückzusetzen und schob dabei den Kia ebenfalls zurück. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls riefen Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Fahrer des Carsharing-Wagens offenbar bereits vom Unfallort verschwunden.

Weitere Insassen des Wagens blieben zwar in der unmittelbaren Nähe, machten aber keine Angaben zum Geschehen. Was sienicht wussten: Ein Anwohner hat gefilmt, wer direkt nach dem Unfall das Fahrzeug verlassen hat.

Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte den Wagen sicher.

Der Mercedes krachte erst in den Kia und schob diesen auf den VW.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mercedes auf Ikea-Parkplatz in Flammen +++

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr brannte ein hochwertiger Mercedes auf dem Ikea-Parkplatz am Sachsendamm 47 in Schöneberg. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, konnte jedoch ein Ausbrennen nicht mehr verhindern. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 ermittelt zur Brandursache.

Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Foto: Morris Pudwell