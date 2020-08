Demo von Linksextremen nach Gewalt vorzeitig beendet

Berlin. Bei einer Demonstration unter dem Motto „Kiezkultur von unten verteidigen - Syndikat erhalten“ ist es am Sonnabendabend in Neukölln zu Ausschreitungen gekommen. Der Anmelder musste die Demonstration vorzeitig beenden, nachdem Beamte mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden waren.

Aus einem Aufzug in #Neukölln heraus wurde bereits kurz nach Beginn Pyrotechnik gezündet & mit Steinen auf unsere Kolleginnen & Kollegen geworfen. Der Versammlungsleiter beendete daraufhin den Aufzug, da er nicht mehr ausreichend auf die Teilnehmenden einwirken konnte.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Die linke und linksextreme Szene hatte zum Protest gegen die Schließung der Szenekneipe Syndikat im Schillerkiez aufgerufen, die nach einem Gerichtsurteil am 7. August geräumt werden soll. Etwa 400 Demonstranten waren zu einer sogenannten Fahrraddemo vom Herrfurthplatz über die Boddinstraße bis zum S-Bahnhof Neukölln angemeldet.

Die Polizei stoppte die Demo allerdings schon an der Hermannstraße, nachdem es zu Flaschenwürfen auf Beamte gekommen waren. Die Einsatzkräfte wurden auch mit Pyrotechnik beschossen und verbal bedroht. Die Menge wuchs auf weit über 400 Demonstranten an. Chaoten zündeten Mülltonnen an und blockierten Straßen mit Schildern sowie Rollern und Motorrädern. Die Auseinandersetzung zwischen Polizei und gewaltbereiten Demonstranten dauerte am späten Abend an.