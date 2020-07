Blaulicht-Blog: Wildpinkler beleidigen Mann rassistisch

+++ Betrunken in den Hauseingang uriniert und Mann beleidigt +++

Polizisten haben am Montagabend zwei Männer in Karlshorst festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Duo gegen 20.30 Uhr versucht haben, in einen Hauseingang in der Dönhoffstraße zu urinieren. Dies bemerkte ein 27-Jähriger und forderte die beiden Männer auf, dies zu unterlassen. Daraufhin sollen sie den jungen Mann rassistisch beleidigt sowie bedroht haben. Anschließend flüchteten die bis dahin Unbekannten.

Einsatzkräfte entdeckten die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe und nahmen sie fest. Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 42 Jahre alten Festgenommenen einen Wert von rund 2,4 Promille und bei seinem 51-jährigen mutmaßlichen Komplizen einen Wert von rund 3 Promille. Für die Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlungen und Blutentnahmen brachten Einsatzkräfte die Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Dort beleidigte der 42-Jährige die Einsatzkräfte und nahm in seinen Äußerungen auch Bezug zum Hitlergruß. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.

+++ Mann mutmaßlich in Treptower Park angegriffen +++

Die Polizei wurde am Montagmorgen zu einem schwer verletzten Mann nach Alt-Treptow alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann mit Verletzungen an Armen, Beinen und dem Kopf gegen 8.30 Uhr eine Arztpraxis in der Elsenstraße, woraufhin Angestellte Polizei- sowie Rettungskräfte hinzuriefen. Der 56-Jährige gab an, im Treptower Park angegriffen worden zu sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, notoperiert und verblieb stationär. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

+++ Festnahme nach Einbruch in Lager +++

Verantwortliche eines Zirkus- und Barlagers in Friedrichshain stellten am Montagvormittag einen Einbruch fest und alarmierten die Polizei. Während die Polizeikräfte mit der Tatortarbeit in der Revaler Straße beschäftigt waren, fiel einer 22-jährigen Zeugin gegen 12 Uhr ein Mann auf dem Gelände auf, der Diebesgut aus dem Lager bei sich getragen haben soll. Sie informierte die dort eingesetzten Kräfte, die den Tatverdächtigen im Alter von 21 Jahren festnahmen und dem Einbruchskommissariat überstellten. Er soll einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.