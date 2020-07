Berlin Unfall Hardenbergplatz: SUV-Fahrer rast in Menschengruppe - kein Führerschein, Auto gestohlen?

Das Auto fuhr am Hardenbergplatz in eine Menschengruppe.

Berlin.

Ein Autofahrer ist in der Nähe des Bahnhofs Zoologischer Garten von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von Menschen gefahren.

Es wurden sechs Personen verletzt, darunter drei Obdachlose.

Es gibt keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation.

Ein Atemalkoholtest ergab etwa 0,7 Promille.

Der Fahrer wurde nach der Vernehmung wieder freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen.

Nach dem schweren Unfall am Hardenbergplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Zoo in Charlottenburg ist der Fahrer eines Geländewagens nach seiner Vernehmung wieder auf freiem Fuß. Es werde nicht mehr wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Fall wurde inzwischen der Staatsanwaltschaft übergeben.

Es werde von einem Unfall ausgegangen, hieß es. Ermittelt wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung, sagte eine Sprecherin. Wer aufgrund seines Verhaltens im Straßenverkehr andere Menschen gefährdet, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.

Mann soll Schlüssel des Wagens nach Streit gestohlen haben

Der Sender RBB berichtete am Montagabend, der 24-Jährige sei „wohl ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem ihm fremden Wagen unterwegs“ gewesen. Auch liege eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls vor.

Refail A. soll demnach die Schlüssel des Wagens nach einem heftigen Streit mit seiner ehemaligen Freundin aus deren Wohnung gestohlen haben. Ein Polizeisprecher verwies am Abend auf Nachfrage an die Staatsanwaltschaft, die in dem Fall weiter ermittele. Dort bestätigte eine Sprecherin die Darstellung des Senders vorerst nicht.

Insgesamt sechs Personen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt, der Fahrer selbst blieb unrsehrt. Die Schwerverletzten sollten noch zu dem Unfall befragt werden. Zwei Obdachlose konnten noch nicht identifiziert werden, der dritte ist 32 Jahre alt. Bislang waren zwei der Männer wegen ihrer Verletzungen nicht ansprechbar. Einer von ihnen schwebte laut Polizei am Sonntag in Lebensgefahr, über seinen Zustand wurde am Montag zunächst nichts bekannt. Er war laut Feuerwehr unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste nach der Bergung reanimiert werden.

Die Polizei hat den Unfallort weiträumig abgesperrt.

Foto: Sergej Glanze

Zwei 38- und 57-jährige Frauen sowie ein 57 Jahre alter Mann erlitten nur leichte Verletzungen und konnten noch am Sonntag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. 17 Zeugen, die das schreckliche Geschehen mit ansahen, mussten danach von Seelsorgern der Feuerwehr betreut werden.

Deutlich zu schnell unterwegs

Am Sonntagmorgen war der 24-Jährige von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von Menschen gefahren. Der Fahrer des schwarzen Mercedes-SUV wurde festgenommen. Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, dass Refail A. deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei. Darauf deuteten auch die Spuren am Unfallort hin. Zum Stehen kam der Wagen schließlich an einem Briefkasten - die Wucht des Aufpralls riss diesen aus der Verankerung.

Bislang gebe es keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation, hieß es bei der Polizei. Auf einen Anschlag habe nichts hingedeutet. Hinweise auf ein illegales Autorennen mitten in der Stadt gebe es nicht. Auch habe Refail A. nicht vom Unfallort flüchten wollte, sagte ein Polizeisprecher. Es lägen ferner keine Hinweise vor, dass er in suizidaler Absicht mit dem Wagen in die Gruppe gefahren sei.

Ermittler vor Ort befragten Zeugen und untersuchten den Geländewagen. Die Hardenbergstraße und der Ausgang aus dem S-Bahnhof Zoologischer Garten waren bis zum Mittag abgesperrt.

Auto fährt in Menschengruppe: Fahrer hatte 0,7 Promille

Ein Polizeisprecher schilderte den Unfallhergang folgendermaßen: „Der Fahrer wollte abbiegen - mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Gehweg.“ Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, dass Refail A. deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei. Darauf deuteten auch die Spuren am Unfallort hin. Zum Stehen kam der Wagen schließlich an einem Briefkasten - die Wucht des Aufpralls riss diesen aus der Verankerung. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,7 Promille, wie ein Sprecher am Nachmittag sagte.

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann zeigt sich betroffen

Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) zeigte sich angesichts des schweren Unfalls auf dem Hardenbergplatz betroffen und zugleich erleichtert, dass es sich Polizeiinformationen zufolge nicht um einen Anschlag handelt. Unwillkürlich käme sofort die Erinnerung an den Anschlag vom 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche auf. "Meine Gedanken und guten Wünsche sind bei den zum Teil schwer Verletzten des Unfalls", erklärte Naumann.