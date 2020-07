Blaulicht-Blog: Gedenkdemonstration für erschossene Maria B.

+++ Von Polizist erschossen - Gedenkdemo für Maria B. +++

Etwa 150 bis 200 Menschen haben sich am Freitagabend an einem Gedenkzug für die in der Nacht zum 24. Januar in ihrer Friedrichshainer Wohnung erschossene Maria B. beteiligt. Er führte über die Warschauer Straße bis zum Frankfurter Tor. Der Schütze, ein Polizist, soll in Notwehr einen Schuss aus seiner Dienstpistole abgefeuert haben, als die 33-Jährige mit einem Messer auf ihn losging. Die Ermittlungen gegen den Beamten wurden kürzlich eingestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ A10: Lkw brennt auf dem südlichen Berliner Ring +++

Auf dem südlichen Berliner Ring hat zwischen den Anschlussstellen Genshagen und Rangsdorf ein Lkw mit Gefahrengut in Flammen gestanden. 22 Tonnen Kunststoffgranulat hatten sich auf der Ladefläche des Transporters entzündet, teilten die Behörden mit.

Die Bergung des geschmolzenen Plastiks sei kompliziert, hieß es. Die schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. 50 Feuerwehrleute brachten den Brand gegen 12.30 Uhr unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Details zur Ursache waren zunächst nicht bekannt.

Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr die Menschen in Zossen, Rangsdorf, Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow und Großbeeren zeitweise dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Autofahrer sollten Fenster und Lüftung schließen und die Klimaanlagen ausstellen.

Die A10 wurde zwischen Ludwigsfelde und Rangsdorf zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Eine Spur in Richtung Frankfurt wurde gegen 13 Uhr wieder freigegeben. Es wird gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Es kommt zu langen Staus, auch die Umgebungsstraßen sind davon betroffen.

+++ Eltern entdecken toten Sohn (23) in seinem Zimmer - Polizei ermittelt +++

In Spandau ist in einer Wohnung die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Eltern fanden gegen 20.30 Uhr ihren 23-jährigen Sohn leblos in seinem Zimmer und riefen die Rettungskräfte. Eine Besatzung eines Notarztwagens konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen und rief die Polizei hinzu. Aufgrund der Verletzungen und der Auffindesituation besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Obduktion des Leichnams sollte noch am Freitag durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Randalierer klettert auf Supermarktdach und verletzt Polizistin +++

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten einen Mann in Friedrichshain fest. Gegen 2.20 Uhr soll der 31-Jährige auf dem Dach eines Supermarktes in der Revaler Straße ein Reklameschild mit Fußtritten beschädigt haben. Anschließend soll er die Funkwagenbesatzung durch Zeigen der Mittelfinger sowie verbal beleidigt haben. Hierbei soll er auch Begrifflichkeiten verfassungsfeindlicher Organisationen verwendet haben. Nachdem er dann auf einen nebenstehenden Kleidercontainer gesprungen war, wurde ihm durch einen Mitarbeiter einer Security-Firma eine Leiter bereitgestellt, um von dem Container zu kommen. Beim Versuch diese herabzusteigen stürzte er jedoch zu Boden.

Als der Tatverdächtigte nach seiner Festnahme in einen Einsatzwagen gesetzt werden sollte, soll er einer Polizeimeisterin sein Knie ins Gesicht gestoßen haben. Der Tatverdächtige wurde einem Polizeigewahrsam zugeführt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamtin blieb mit einer Prellung im Gesicht im Dienst. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Männer mit gestohlenem Auto auf der Flucht +++

Am Donnerstagabend raubten zwei unbekannt gebliebene Männer ein Auto im Märkischen Viertel und sind seitdem auf der Flucht. Gegen 21 Uhr hatte sich das Duo mit einem 36-Jährigen, der ein Auto über ein Inserat auf einer Internetplattform verkaufen wollte, in der Treuenbrietzener Straße als Kaufinteressenten zur Probefahrt getroffen. Nach kurzer Fahrt bremste der erste Tatverdächtige den Skoda in der Quickborner Straße ab. Der zweite Tatverdächtige soll dann den auf dem Beifahrersitz sitzenden 36-Jährigen von der Rücksitzbank aus, mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Bedrohte soll dann aufgefordert worden sein, sein Handy und die Fahrzeugschlüssel zurückzulassen und aus dem Auto zu steigen. Nachdem er ausgestiegen war, fuhren die beiden Tatverdächtigen mit dem Skoda in Richtung Rosenthal davon. Der Beraubte alarmierte noch am Ort die Polizei mit einem Handy eines Passanten.

Etwa eine Stunde später zeigte ein 30-jähriger Zeuge einen Kennzeichendiebstahl an einem baugleichen Skoda in der Menzelstraße in Schöneberg an. Da hier die Beschreibung der Tatverdächtigen ähnlich war, wurde nun auch nach einem Fahrzeug mit diesen Kennzeichen gefahndet.

Gegen 23.55 Uhr fiel das Fahrzeug dann einer Bundespolizeistreife auf einer Tankstelle in der Schöneberger Straße auf. Der Fahrer beschleunigte jedoch das geraubte Auto bei der Flucht so stark, dass die Einsatzkräfte es kurze Zeit später aus den Augen verloren. Der Skoda wurde dann kurz darauf in der Kaiserin-Augusta-Straße in Tempelhof mit den zuvor gestohlenen Kennzeichen ohne Täter aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde dann bekannt, dass mit dem Skoda auch ein Tankbetrug auf der Tankstelle in der Schöneberger Straße begangen wurde. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Mann schlägt Polizistin in Prenzlauer Berg nieder +++

Ein Mann hat einer Polizistin in Prenzlauer Berg nach Polizeiangaben so hart ins Gesicht geschlagen, dass sie zu Boden ging. Der 37-Jährige war von der Beamtin und einem Kollegen am Donnerstagmittag an der Danziger Straße angesprochen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend habe der Mann auch dem Beamten ins Gesicht geschlagen und beide getreten und geschlagen, sodass die Polizisten sich mit dem Einsatz von Pfefferspray wehrten.

Ein 41 Jahre alter Zeuge habe die Polizisten schließlich dabei unterstützt, dem Tatverdächtigen Handfesseln anzulegen. Die Beamten hatten den 37-Jährigen demnach ursprünglich angesprochen, weil er im Verdacht stand, zuvor einen 32-Jährigen unvermittelt attackiert zu haben. Die Polizistin klagte anschließend über Übelkeit und Kopfschmerzen und musste ihren Dienst beenden.

+++ Ein toter Häftling bei Brand in Gefängnis in Moabit +++

In einer Zelle der JVA Moabit ist ein Feuer ausgebrochen. Der Insasse erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Ort verstarb.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Brand in einem Berliner Gefängnis ist in der Nacht zum Freitag gegen 23.20 Uhr ein Häftling gestorben. Trotz wiederholter Reanimationsversuche sei es nicht gelungen, den Mann wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen werde ein Suizid angenommen. In dem Zimmer des Toten in der JVA Moabit brannten nach Angaben der Feuerwehr Einrichtungsgegenstände, die jedoch zügig gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen.

Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und y0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

+++ Schwerer Unfall in Kreuzberg - Autofahrer festgenommen +++

Ein Autofahrer ist frontal gegen einen Container geprallt.

Foto: Thomas Peise

An der Wiener Straße Ecke Görlitzer Ufer in Kreuzberg hat sich gegen 3.10 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Mietwagens prallte in einer Kurve frontal gegen einen Container. Dabei wurden mindestens zwei der vier Insassen verletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Zeugen berichteten, dass die Polizei den Wagen verfolgt haben soll. Die Beamten nahmen den Fahrer vor Ort fest. Er soll alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

Polizisten nehmen den Fahrer des Unfallwagens fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Reihenhaus in Biesdorf ausgebrochen +++

In einem Reihenhaus in Biesdorf hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.40 Uhr ist die Berliner Feuerwehr zur Schillerfalterstraße in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) gerufen worden. Dort brannte es in einem Reihenhaus, in dem sich zwei Personen aufhielten. Die Feuerwehr war mindestens zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

+++ Unfall mit zwei Radfahrern - 71-Jährige schwer verletzt +++

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Moabit (Mitte) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 71-Jährige und der 37-Jährige gegen 15.50 Uhr mit ihren Rädern an der Turmstraße unterwegs. Kurz vor der Stromstraße berührten sich die beiden als sie nebeneinander fuhren, die Frau stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

+++ Kleintransporter in Hellersdorf angezündet +++

Unbekannte haben in Hellersdorf einen Kleintransporter angezündet. Die Polizei ermittelt nach dem Feuer am späten Donnerstagabend an der Schneeberger Straße wegen Brandstiftung, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Ein politischer Hintergrund wird demnach zunächst nicht angenommen. Ein Passant entdeckte am Hinterrad des Wagens den Brand und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher und verhinderten so eine Ausbreitung.

+++ Raser hielt auf Polizisten zu - Festnahme am Flughafen Tegel +++

An der Hermannstraße in Neukölln raste im April ein Auto auf einen Polizisten zu - nun haben Bundespolizisten am Flughafen Tegel einen Verdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige wurde am Donnerstagvormittag beim Versuch der Ausreise nach Istanbul verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach erging gegen ihn Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft.

Er werde dringend verdächtigt, am 21. April 2020 kurz nach Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Polizisten zugefahren zu sein und „dabei dessen möglichen Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Beamte habe sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen können. Anschließend sei der 30-Jährige der Polizei mit 150 Kilometern pro Stunde davongefahren.

PM: Versuchter Totschlag nach Geschwindigkeitskontrolle – Haftbefehl am Flughafen Tegel vollstreckt pic.twitter.com/KKs8TN23Si — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 23, 2020

Als im April eine ältere Frau aus einer Großfamilie im Urban-Krankenhaus am Landwehrkanal lag, wurde der Fahrer von Zeugen vor dem Wohnort der Patientin gesehen. Offenbar war er auf dem Weg zu dem Krankenhaus, als er durch eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei fuhr. Als der Polizist ihn anhalten wollte, drückte der Fahrer aufs Gaspedal.