Berlin Tiergarten: Zwei Männer verletzen sich mit abgebrochenen Flaschen schwer

+++ Zwei Männer verletzen sich mit abgebrochenen Flaschen schwer +++

An der Kreuzung Pohlstraße Ecke Kluckstraße in Tiergarten (Mitte) ist es am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der beiden mit abgebrochenen Glasflaschen aufeinander losgingen. Dann flüchteten die Kontrahenten vom Tatort. Alarmierte Polizisten fanden in der Nähe einen 27-Jährigen mit mehreren Stichen im Oberkörper und einer Schnittverletzung am Arm und versorgten ihn, bis Rettungskräfte ihn in eine Klinik brachten. Lebensgefahr besteht nicht. Ein 37-Jähriger, der bei dem Streit mehrere Schnittverletzungen im Gesicht erlitten hatte, begab sich selbst in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

+++ Frau in Moabit getötet - Polizei entdeckt in Brandenburg toten Freund +++

Mitarbeiter der Kriminaltechnik sichern Spuren.

Nach einem Tötungsdelikt in der Nacht zu Donnerstag in Moabit (Mitte) hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23.15 Uhr wurde in einer Wohnung an der Calvinstraße eine 52 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Mehr zu dem Fall lesen Sie HIER!

+++ Mit dem E-Roller durch den Tiergartentunnel - Polizei stoppt Jugendliche +++

Die Polizei hat E-Roller-Fahrer erwischt, die verbotenerweise durch den Tiergartentunnel fuhren.

In der Nacht zu Donnerstag sind gegen 3.20 Uhr mehrere Jugendliche von Überwachungskameras gefilmt worden, wie sie mit ihren Miet-E-Rollern mit 25 Km/h durch den Tiergartentunnel in Mitte rollten. Ein Einsatzwagen der Polizei konnte die Fahrt in Höhe der Ausfahrt Kreuzberg stoppen. Mehrere Jugendliche legten einen einen Atemalkoholtest ab. Der Tiergartentunnel ist ausschließlich für Kraftfahrzeuge bestimmt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschreiten können. Doch immer wieder fahren E-Roller-Nutzer durch die Unterführung, oftmals handelt es sich dabei um eine Mutprobe. Der Tunnel ist videoüberwacht, bei Verstößen ist die Polizei schnell zur Stelle.

+++ Auto brennt auf Parkdeck in Buckow +++

Auf einem Parkdeck in Buckow hat ein Auto gebrannt.

In Berlin haben in der Nacht wieder mehrere Fahrzeuge gebrannt. Polizei und Feuerwehr rückten zu Einsätzen in Buckow, Westend und Neu-Hohenschönhausen aus. Menschen wurden in allen Fällen nicht verletzt.

Gegen 21 Uhr hörte eine Passantin einen lauten Knall in einem Parkhaus an der Straße Am Eichenquast in Buckow (Neukölln). Kurz darauf sah sie Rauch aufsteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Opel, der erheblich beschädigt wurde.

An der Nußbaumallee in Westend (Charlottenburg) brannte gegen 0.20 Uhr ein BMW. Durch das Feuer erlitt der Wagen einen Totalschaden. Da es sich um ein Botschaftsfahrzeug handelt, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Anwohner meldete dem Notruf gegen 0.50 Uhr, dass er ein lautes Geräusch von einem Parkplatz an der Wustrower Straße in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) hörte und dort ein Auto brennt. Der Pkw wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, ein danebenstehender Nissan in Mitleidenschaft gezogen..

+++ Zwölfjährige stürzt in Industrie-Ruine in die Tiefe +++

Eine Zwölfjährige ist in einem leerstehenden Industriegebäude in Frankfurt (Oder) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie sei am Mittwochnachmittag in einem verlassenen Gebäude am Winterhafen durch ein Loch im Boden etwa zehn Meter tief gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Oderland. Eine Freundin, mit der sie vor Ort gewesen sei, habe die Rettungskräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem drei Meter tiefen Fall. Ein Fremdverschulden für den Unfall werde ausgeschlossen, der genaue Unfallhergang ermittelt. Nach der Rettung sei die Zwölfjährige ins Krankenhaus gebracht worden.

+++ Drogenhandel in der U-Bahn - Polizei nimmt Dealer fest +++

Zivilfahnder haben Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Drogendealer in Tempelhof festgenommen. Die Beamten griffen gegen 15 Uhr am U-Bahnhof Paradestraße zu. Den beiden Männern wird vorgeworfen, seit Februar dieses Jahres in insgesamt acht Fällen in den U-Bahnhöfen Stadtmitte, Französische Straße und Paradestraße mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben. Die dringend Tatverdächtigen im Alter von 25 und 28 Jahren sollen am Donnerstag einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen überstellt werden. Die Ermittlungen des Rauschgiftdezernats des Landeskriminalamtes dauern an.

+++ Mann in der U-Bahn fremdenfeindlich beleidigt - Frau geschlagen +++

Zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung soll am Mittwochabend in der U-Bahn in Tempelhof gekommen sein. Eine 34-Jährige soll in einem Wagen der Linie U6 gegen 19.30 Uhr einen Mann wegen seiner Hautfarbe beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll ihr 45 Jahre alter Begleiter den Fahrgast gegen den Oberkörper geschlagen haben, um ihn beiseite zu schubsen. Eine Frau, die die Situation beruhigen wollte, soll dann von der 34-Jährigen mit der Faust geschlagen worden sein. Das Pärchen stieg an der Station Paradestraße aus der Bahn, konnte aber von alarmierten Einsatzkräften in der Nähe entdeckt werden. Bei dem Mann ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,6 Promille, bei der Frau 2,2 Promille. Nach Aufnahme der Personalien konnten die beiden ihren Weg fortsetzen und müssen sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Der beleidigte Fahrgast sowie die geschlagene Frau hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.