Rigaer Straße: Hausverwalter und Anwalt attackiert

Berlin. Erneut ist es am Montagmorgen zu einem gewalttätigen Zwischenfall an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain gekommen. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte, wurde der Hausverwalter und ein Rechtsanwalt von mehreren Personen aus dem Haus attackiert, als sie gegen 8 Uhr das Gebäude betreten wollten.

Die beiden Männer sollen mit Reizgas und mit einer Eisenstange angegriffen worden sein, so der Sprecher weiter. Verletzt wurden demnach auch zwei Polizisten. Sie seien von Personen mit einem Feuerlöscher besprüht worden. Die Angreifer zogen sich dann in das Haus zurück. Zuerst hatte die "BZ" über die Attacke in Friedrichshain berichtet. Der Hausverwalter und der Rechtsanwalt seien vor Ort von Rettungssanitätern behandelt worden.

Regelmäßig werden in der Rigaer Straße und der näheren Umgebung Polizisten mit Steinen, Flaschen oder Farbbeuteln angegriffen, ebenso häufig werden dort auch Autos beschädigt. Das Haus Rigaer Straße 94 gilt als Rückzugsort für kriminelle und linksradikale Szenemitglieder. Erst am vergangenen Freitag war es dort offenbar wieder zu einer Konfrontation gekommen.

Razzia an der Rigaer Straße - die Bilder

Polizisten beobachten eine Versammlung auf dem sogenannten "Dorfplatz" an der Ecke Liebiger/Rigaer Straße. Am frühen Morgen durchsuchten rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Defend Dorfplatz" trägt der Besucher einer Versammlung auf dem sogenannten "Dorfplatz" an der Ecke Liebiger/Rigaer Straße. Am frühen Morgen durchsuchten rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein Transparent mit der Aufschrift "Ihr seid der Terror, nicht wir" ist bei einer Versammlung auf dem sogenannten "Dorfplatz" an der Ecke Liebiger/Rigaer Straße zu sehen. Am frühen Morgen durchsuchten rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein Polizeibeamter steht in einem Hauseingang in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa

Polizeibeamte stehen im Eingang eines Hauses in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa



Beschmiert ist die Fassade eines Neubaus in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein vermummter Mann steht auf einem Balkon eines Hauses in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa

Polizeibeamte (r) stehen auf einem Balkon eines Hauses in der Rigaer Straße. Auf der anderen Seite beobachtet ein vermummter Mann das Geschehen. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa

Polizeibeamte stehen in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa

Bezirksstadtrat Florian Schmidt (l, Bündnis90/Die Grünen) steht mit einem Polizeibeamten in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen. Foto: Paul Zinken / dpa