Neukölln: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

+++ Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Schwerste Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln zu. Der 41-Jährige war gegen 17.30 Uhr in der Glasower Straße in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs, als er an der Einmündung mit einem Golf kollidierte. Bei dem Aufprall schleuderte der Mann gegen ein Verkehrszeichen sowie einen weiteren Mast und anschließend auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Der 37 Jahre alte Autofahrer erlitt einen leichten Schock, lehnte aber eine Behandlung ab.

+++ Polizei zieht nach Kontrollen Bilanz +++

Verkehrskräfte der Berliner Polizei haben in der vergangenen Woche stadtweit den Verkehr überwacht. Vor allem das Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrern stand im Fokus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Insgesamt wurden dabei 1662 Verkehrsteilnehmer überprüft. Folgende Bilanz zog die Polizei am Montag:

41 Strafanzeigen, 17 Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis, 19 Mal Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Urkundenfälschung, eine Beleidigung und 2 Mal Nötigung im Straßenverkehr

4 Mal Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

9 Fahrzeuge mussten wegen technischer Mängel sichergestellt werden

912 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen

103 Mängelberichte

8 Umsetzungen

18 Atemalkoholkonzentrationstests

31 Drogenvortests

9 Blutentnahmen

12 Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden

463 Mal wurde sofort mit Karte bezahlt

+++ Polizei fasst zwei mutmaßliche Autodiebe in Gesundbrunnen +++

Die Berliner Polizei hat am Sonntagnachmittag zwei mutmaßliche Autodiebe in Gesundbrunnen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, entlud ein 37-Jähriger gegen 13.40 Uhr an der Gustav-Meyer-Allee sein Fahrzeug. Als er zum Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Golf nicht mehr auf der Straße stand. Über das Carsharing-Unternehmen konnte er das Auto auf einem Parkplatz in der Afrikanischen Straße ausfindig machen, alarmierte die Polizei und begab sich dorthin. Als sich die Einsatzkräfte näherten, flüchteten drei Personen, von denen zwei 16-Jährige nach kurzer Verfolgung festgenommen werden konnten. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben und sehen nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges entgegen.

+++ Unbekannte beleidigt Mädchen ausländerfeindlich +++

Auf einem Kinderspielplatz in Adlershof ist es am Sonntagnachmittag zu einer ausländerfeindlichen Beleidigung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich gegen 16.40 Uhr eine 33-jährige Betreuerin mit vier Kindern auf dem Spielplatz an der Anna-Seghers-Straße auf, als eine Frau ein sechsjähriges afghanisches Mädchen beleidigte. Anschließend nahm sie ihr eigenes Kind und verließ den Spielplatz in unbekannte Richtung, bevor alarmierte Einsatzkräfte eintrafen.

+++ Parteibüro in Köpenick beschädigt +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag ein Parteibüro in Köpenick beschädigt. Eine Objektschutzstreife bemerkte gegen 3.15 Uhr Farbschmierereien und Kotanhaftungen am Rollladen des Ladens in der Wendenschloßstraße. Einsatzkräfte dokumentierten die Feststellungen und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Autos brennen in Garage in Neukölln - Rauch greift auf Haus über +++

In Neukölln haben auf einem Mieterparkplatz sechs Autos gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

In einer offenen Garage in Neukölln haben in der Nacht zu Montag sechs Autos gebrannt und durch die starke Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen. Sechs Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen im Gebäude in der Jahnstraße belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Zwei Wohnungen seien unbewohnbar geworden. 50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Alle Details zum Feuer in Neukölln lesen Sie hier.

+++ Berliner Junge (10) startet Kamin: Ferienwohnung brennt aus +++

Ein Unfall mit einem gasbetriebenen Kamin hat einer Familie mit zwei Kindern aus Berlin den Urlaubsbeginn auf der Ostsee-Insel Usedom gründlich verdorben. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, griff das Feuer aus dem Kamin am Sonntagabend auf die Ferienwohnung in Garz (Vorpommern-Greifswald) über und richtete einen Schaden von rund 50 000 Euro an. Die Familie aus dem Stadtteil Prenzlauer Berg konnte sich zwar noch retten, aber der 44 Jahre alte Vater kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung sicherheitshalber ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen soll der zehnjährige Sohn den Gaskamin, der elektrisch gesteuert wird, gestartet haben. Dann sei die Flamme plötzlich viel zu groß geworden und habe auf die Einrichtung übergegriffen. Die Ursache war zunächst unklar. Ein Brandsachverständiger soll nun die Ursache klären. Alle Details zu dem Feuer auf Usedom lesen Sie hier.

+++ Polizei nimmt drei Fahrraddiebe fest +++

Polizisten haben am Sonntagabend drei mutmaßliche Fahrraddiebe in Französisch-Buchholz (Pankow) festgenommen. Die Zivilfahnder beobachteten gegen 19.45 Uhr die Männer an der Pasewalker Straßenbrücke, die mit einem Fahrrad auffällig zwischen diversen anderen abgestellten Rädern herumliefen. Einer der Verdächtigten brach ein Schloss auf und nahm das Fahrrad mit. Nachdem die Männer einen weiteren Diebstahl wegen sich nähernden Passanten abbrachen, schritten die beiden Beamten mit weiteren Einsatzkräften ein und nahmen den 28-Jährigen sowie seine beiden 21 Jahre alten Komplizen fest. Bei der Durchsuchung des Älteren fanden sie ein Messer, das sie zusammen mit den zwei Fahrrädern beschlagnahmten. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden alle drei aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Sie müssen sich nun wegen schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

+++ Billard-Spiel endet mit Platzwunde +++

Eine Partie Billard hat am Wochenende in Finsterwalde (Elbe-Elster) ein jähes Ende gefunden, weil einer der Spieler mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus behandelt werden musste. Zunächst sei während des Spiels ein Streit ausgebrochen, bei dem sich die beiden Kontrahenten beschimpft hätten, wie die Polizei am Montag auf Twitter mitteilte. Dann soll einer der beiden Spieler seinen Gegner mit einem Spielstock auf den Kopf geschlagen haben. Der Täter stellte sich anschließend selbst der Polizei.

+++ Unfallbilanz: 82 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind auf brandenburgischen Straßen 82 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam niemand, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Potsdam sagte. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 430 Unfälle. Bei 367 davon blieb es bei Sachschäden.